Футбол
«Сельта» победила «Вильярреал», уступая со счетом 0:2РИА Новости 16:14
Футболисты "Сельты" обыграли на своем поле "Вильярреал" в матче 29-го тура чемпионата Испании, уступая по ходу игры со счетом 0:2. Встреча, прошедшая в субботу в Виго, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
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