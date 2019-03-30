Футбол

«Сельта» победила «Вильярреал», уступая со счетом 0:2РИА Новости 16:14

Футболисты "Сельты" обыграли на своем поле "Вильярреал" в матче 29-го тура чемпионата Испании, уступая по ходу игры со счетом 0:2. Встреча, прошедшая в субботу в Виго, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
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«Сельта» обыграла «Вильярреал», уступая по ходу матча со счетом 0:2

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«Сельта» вырвала победу у «Вильярреала», уступая по ходу встречи со счетом 0:2

Матч ТВ15:22
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
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Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие

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Сотрудники правоохранительных органов задержали болельщика сборной Нигерии, который не покинул Россию после завершения чемпионата мира 2018 года, передает smolensk-i.ru.
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Правила зачисления зарплаты в России могут измениться

Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
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Футбол

«Спартак» победил «Ахмат» благодаря дублю Луиса Адриано

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В ночь на воскресенье Польша перейдет на летнее время

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