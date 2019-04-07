Футбол
«Сельта» переиграла «Реал Сосьедад», «Леванте» поделил очки с «Уэской»Матч ТВ вчера в 14:26
По итогам матча «Сельта» поднялась на 16-е место в таблице, набрав 32 очка, а «Реал Сосьедад» идет девятым, у него 40 очков. В параллельной игре «Леванте» в родных стенах сыграл вничью с «Уэской».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Политика
Пушков назвал Фарион неизлечимой после слов о «рабах и оккупантах»
Сенатор Алексей Пушков назвал неизлечимой экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион.
Обновлено в 08:43
Политика
Путин назвал ключевое условие запуска «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин, открывая заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, заявил о необходимости запуска газопровода "Турецкий поток" в текущем году.
Обновлено в 09:45
Кино
Фильм Павла Лунгина «Братство» получил прокатное удостоверение с 9 мая
Игорь Морозов посмотрел фильм на специальном показе и заявил, что лента «вызывает неоднозначную реакцию и искажает исторические события».
Обновлено в 10:25
Политика
Чубайс ответил Навальному на критику экс-министра Абызова
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на своей странице в Facebook выступил с критикой оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:04
Кино
Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Политика
В «Рейтинге травли» оказались Киселёв, Скабеева и Дудь
Эксперты рассказали, что в списке оказался и телеведущий Дмитрий Киселев, а также Ольга Скабеева, Ксения Собчак, Аркадий Бабченко, Юрий Дудь, Владимир Соловьёв, Илья Варламов и Андрей Малахов.
Обновлено в 04:59
Политика
Медведев поручил создать рабочую группу по подготовке нового КоАП
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать межведомственную рабочую группу по подготовке нового КоАП, ее возглавит вице-премьер Константин Чуйченко, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 08:50
Культура
На «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения
В программе «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым на «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения.
Обновлено в 11:11
Важное за сутки
Раскрыта правильная техника глажки рубашки
Сотрудники профессиональной химчистки Jeeves Belgravia в Лондоне, которая на протяжении 34 лет обслуживала принца Чарльза, объяснили, как правильно гладить рубашки.
Обновлено в 03:02
Космос
Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене
В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Транспорт
Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля
Тарифы на проезд по платным участкам трассы М-4 "Дон" будут скорректированы с 15 апреля.
Обновлено в 10:27
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Экономика
В России введут два дополнительных налога для автомобилистов
Автовладельцев России ждет введение двух дополнительных налогов – экологический и утилизационный, сообщает Минфин страны.
Обновлено в 05:36
Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Энергетика
Сечин выступил против ручного регулирования топливного рынка в России
Сечин напомнил Медведеву, что ручное нерыночное регулирование топливного рынка было по факту введено в мае 2018 года, при этом власти предлагают ввести всё новые механизмы ручного регулирования предпринимательской деятельности.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене
Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Обновлено в 08:30
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила отказаться от доллара
Саудовская Аравия рассматривает вариант отказа от использования американского доллара при расчетах за операции по продаже нефти, передает Reuters.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Пьяный боец ВСУ подорвал блиндаж с сослуживцами
Обновлено в 09:00
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Обновлено в 08:23
Экономика
Pinterest установила ценовой диапазон в $15-17 за акцию в рамках IPO
Американская технологическая компания Pinterest Inc. установила диапазон цены размещения бумаг на уровне 15-17 долларов за акцию в рамках первичного публичного размещения акций (IPO), говорится с релизе компании.
Обновлено в 08:52
Кино
Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда
Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Политика
ФСБ внесла сообщество «Сеть» в список террористических организаций
«Сеть»* стала 30-й организацией, вошедшей в список ФСБ.
Обновлено в 05:43
Авто
Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова
На рассмотрение патентного ведомства США компанией Toyota направлена заявка на встроенную мойку кузова.
Обновлено в 08:18
Авто
В России Mitsubishi и Jeep повысили цены на свои автомобили
В ходе регулярного мониторинга цен, специалисты выяснили, что компании Mitsubishi и Jeep подняли цены на свои автомобили в России практически на все модели.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Кети Топурия вернулась к Гуфу, сообщили СМИ
"Кети и Гуф снова много времени проводят вместе", - говорится в публикации.
Обновлено в 10:36
Авто
УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе
Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.
Обновлено в 08:25