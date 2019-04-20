Футбол
«Сельта» обыграла «Жирону» в матче ПримерыЧемпионат 09:00
Завершился матч 33-го тура Примеры между «Сельтой» и «Жироной». Встреча проходила на «Балаидосе». Победу в игре со счётом 2:1 одержали хозяева.
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Происшествия
Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами
Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.
Обновлено в 04:56
Авто
В России вводят частичный запрет на праворульные автомобили
Появилась информация, что с июля этого года в Российской Федерации будет введен запрет на эксплуатацию некоторых типов автомобилей с праворульным управлением.
Обновлено в 07:09
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Политика
В Крыму назвали слова Порошенко о полуострове театральным приемом
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков оценил высказывание президента Петра Порошенко о полуострове.
Обновлено в 10:25
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова занял место бестселлера японской марки в Индии.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Протестующие в Париже начали поджигать машины
Машины в районе бульвара Жюля Ферри поджигают одетые в черное хулиганы, сторонники так называемого движения "Черный блок".
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Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
Из-за пожаров в Забайкалье пострадали более 400 человек
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»
Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Культура
Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ
В начале апреля во время ток-шоу "Место встречи" Норкин покинул студию после дискуссии с Сергеем Лойко о ситуации на Украине.
Обновлено в 09:43
Энергетика
Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть
Председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия планирует обсудить с ПАО "Транснефть" компенсацию за некачественную нефть.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Электроснабжение восстановили в Ленинском районе Подмосковья
Как сообщало Минэнерго РФ, в субботу без электроснабжения из-за данной аварии остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек).
Обновлено в 07:11
Футбол
«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Обновлено в 09:01
Хоккей
КХЛ назвала лучших игроков финала Кубка Гагарина
Лучшим защитником стал армеец Мэт Робинсон, отметившийся двумя голевыми передачами при показателе полезности «+7». Лучшим нападающим назвали еще одного представителя ЦСКА Михаила Григоренко, который набрал 6 (5+1) очков при показатели полезности «+5». Форвард забивал в трех из четырех поединков, стал автором первого в истории хет-трика финальных серий Кубка Гагарина.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек
В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Происшествия
Полицейские устроили драку в московском баре
Обновлено в 08:42
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Политика
Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса
Обновлено в 08:34
Авто
Причины, по которым на ГАЗ перестали устанавливать 405 двигатель
Обновлено в 02:22
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в АПЛ
«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
«Был наказан»: технология «стелс» перестала быть панацей
Обновлено вчера в 04:20
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
Обновлено в 06:39
Политика
В Австрии оценили ущерб от санкций против России
Экономические санкции против России нанесли огромный ущерб бизнесу в Австрии и в Европе в целом.
Обновлено в 10:25
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Религия
Православные христиане отмечают Лазареву субботу
Сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают день воскресения Лазаря - Лазареву субботу.
Обновлено в 03:03
Политика
В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам
Обновлено в 07:42
Музыка
Дмитрий Сараев рассказал Алексею Певчеву о встрече со Scorpions
Не имея возможности для осуществления своей мечты – живого общения с группой Scorpions, – Дмитрий всё же добился встречи с рок-звёздами и завоевал расположение Клауса Майне на концерте в Москве в 1997 году.
Обновлено в 10:37