Футбол

«Сельта» обыграла «Жирону» в матче ПримерыЧемпионат 09:00

Завершился матч 33-го тура Примеры между «Сельтой» и «Жироной». Встреча проходила на «Балаидосе». Победу в игре со счётом 2:1 одержали хозяева.
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«Сельта» на своем поле обыграла «Жирону» в 33-м туре чемпионата Испании

РИА Новости09:26

«Сельта» обыграла «Жирону» и покинула зону вылета Ла Лиги

Sport24.ru08:58

«Сельта» продлила неудачную серию «Жироны» до пяти матчей

Матч ТВ08:58

«Сельта» продлила неудачную серию «Жироны» до пяти матчей

Sportbox.RU08:58

«Сельта» обыграла «Жирону» в матче Примеры

Чемпионат09:00

«Сельта» выбралась из зоны вылета, одолев «Жирону»

Евро-футбол.ру08:57

Примера. Гол Аспаса помог «Сельте» победить «Жирону»

Бомбардир.ру09:08
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Происшествия

Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами

Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.
Обновлено в 04:56
Авто

В России вводят частичный запрет на праворульные автомобили

Появилась информация, что с июля этого года в Российской Федерации будет введен запрет на эксплуатацию некоторых типов автомобилей с праворульным управлением.
Обновлено в 07:09
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Политика

В Крыму назвали слова Порошенко о полуострове театральным приемом

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков оценил высказывание президента Петра Порошенко о полуострове.
Обновлено в 10:25
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова занял место бестселлера японской марки в Индии.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Протестующие в Париже начали поджигать машины

Машины в районе бульвара Жюля Ферри поджигают одетые в черное хулиганы, сторонники так называемого движения "Черный блок".
Обновлено в 09:31
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

Из-за пожаров в Забайкалье пострадали более 400 человек

Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»

Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Культура

Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ

В начале апреля во время ток-шоу "Место встречи" Норкин покинул студию после дискуссии с Сергеем Лойко о ситуации на Украине.
Обновлено в 09:43
Энергетика

Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

Председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия планирует обсудить с ПАО "Транснефть" компенсацию за некачественную нефть.
Обновлено в 10:27
Общество

Во Владикавказе построят новое Северо-Кавказское суворовское училище

Обновлено в 06:31
Происшествия

Электроснабжение восстановили в Ленинском районе Подмосковья

Как сообщало Минэнерго РФ, в субботу без электроснабжения из-за данной аварии остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек).
Обновлено в 07:11
Футбол

«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Обновлено в 09:01
Хоккей

КХЛ назвала лучших игроков финала Кубка Гагарина

Лучшим защитником стал армеец Мэт Робинсон, отметившийся двумя голевыми передачами при показателе полезности «+7». Лучшим нападающим назвали еще одного представителя ЦСКА Михаила Григоренко, который набрал 6 (5+1) очков при показатели полезности «+5». Форвард забивал в трех из четырех поединков, стал автором первого в истории хет-трика финальных серий Кубка Гагарина.
Обновлено в 09:41
Происшествия

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Происшествия

Полицейские устроили драку в московском баре

Обновлено в 08:42
Музыка

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Политика

Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса

Обновлено в 08:34
Авто

Причины, по которым на ГАЗ перестали устанавливать 405 двигатель

Обновлено в 02:22
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в АПЛ

«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

«Был наказан»: технология «стелс» перестала быть панацей

Обновлено вчера в 04:20
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
Обновлено в 06:39
Политика

В Австрии оценили ущерб от санкций против России

Экономические санкции против России нанесли огромный ущерб бизнесу в Австрии и в Европе в целом.
Обновлено в 10:25
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Религия

Православные христиане отмечают Лазареву субботу

Сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают день воскресения Лазаря - Лазареву субботу.
Обновлено в 03:03
Политика

В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
Музыка

Дмитрий Сараев рассказал Алексею Певчеву о встрече со Scorpions

Не имея возможности для осуществления своей мечты – живого общения с группой Scorpions, – Дмитрий всё же добился встречи с рок-звёздами и завоевал расположение Клауса Майне на концерте в Москве в 1997 году.
Обновлено в 10:37
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Софьян Буфаль
Французский футболист
Французский и марокканский футболист, полузащитник клуба «Сельта», права на которого принадлежать клубу «Саутгемптон».
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Жирона
Город в Испании
Город на северо-востоке Испании, в автономном сообществе Каталония, центр одноимённой провинции Жирона и каталонской комарки Жиронес. Население на 2011 год - 96 722 человека.
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