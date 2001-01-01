Футбол

«Сельта» обыграла «Жирону» в матче ПримерыЧемпионат 09:00

Завершился матч 33-го тура Примеры между «Сельтой» и «Жироной». Встреча проходила на «Балаидосе». Победу в игре со счётом 2:1 одержали хозяева.
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«Сельта» обыграла «Жирону» в матче Примеры

Чемпионат09:00
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Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

Обновлено вчера в 12:30
Здоровье

МЧС Приморья предупреждает: Опасайтесь укусов клещей

МЧС Приморья напоминает, что клещи представляют наибольшую опасность из-за того, что они может переносить опасные инфекции.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме

Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12
Происшествия

На согласованную акцию «желтых жилетов» в Париже пришли тысячи людей

Тысячи людей пришли на согласованную акцию "желтых жилетов" в Париже у министерства экономики Франции, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В ДТП с автобусом в Казахстане погибли 11 человек

Сегодня, 20 апреля на трассе в Казахстане перевернулся пассажирский автобус. В результате погибли 11 человек, ещё 29 пострадали.
Обновлено в 03:09
Футбол

Максименко: «Спартак» уже забыл о поражениях от ЦСКА и «Ростова»

Футболисты московского "Спартака" уже забыли о поражениях от ЦСКА и "Ростова" и думают о матче 24-го тура чемпионата России против красноярского "Енисея", заявил вратарь "красно-белых" Александр Максименко.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Кино

«ВКонтакте» на 15 минут заблокирует половину пользователей

Флешмоб назван «щелчок Таноса». Половина пользователей «превратится в прах», а точнее будет заблокирована.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Наука

Физическая активность помогает снизить риск развития деменции

Обновлено в 01:21
Политика

Раздача денег массовке Порошенко попала на видео

В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Общество

Синоптики обещают жителям Москвы потепление на следующей неделе

Обновлено вчера в 13:09
Общество

В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова

Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море

Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Алена Яковлева пережила групповое изнасилование

Обновлено в 11:31
Происшествия

Здание крупнейшего еврейского университета в России подожгли в Москве

Обновлено вчера в 12:38
Общество

Неизвестные сожгли два моста, ведущих к станции Шиес

Обновлено 18 апреля в 13:12
Игры

Крупное обновление для Cuphead: новые боссы, выбор персонажа и русский язык

Разработчики из Studio MDHR выпустили для Cuphead патч версии 1.2, который, по их словам, стал самым крупным обновлением для игры с момента её выхода.
Обновлено в 03:31
Политика

В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР

Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Петербурге пьяные школьницы порезали ножом 10-летнего ребенка

Мальчик получил ранения головы и шеи Санкт-Петербург, 20 апреля. Минувшей ночью в полицию Петербурга обратился гражданин Таджикистана.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Двух подростков обстреляли в Москве

На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Полицейские устроили драку в московском баре

Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Футбол

«Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы на дерби

«Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы на московское дерби.
Обновлено в 10:53
Политика

Times: ЦРУ узнало о финансировании Huawei военными КНР

ЦРУ передало Великобритании данные о финансировании Huawei вооруженными силами Китая. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:29
Авто

УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей

Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Политика

В Нацполиции Украины назвали число нарушений в «день тишины»

Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что на Украине в «день тишины» полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

Вика Цыганова припомнила Алле Пугачевой фразу о «королеве плебеев»

Отечественная исполнительница Вика Цыганова припомнила Алле Пугачевой нелицеприятную фразу, которая, судя по всему, была обращена к публике Примадонны.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Певица Адель разводится с мужем после двух лет брака

19 апреля фанатов британской певицы Адель шокировало известие о том, что она разводится со своим мужем, 45-летним предпринимателем Саймоном Конекки.
Обновлено в 06:26
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