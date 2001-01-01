Футбол
«Сельта» обыграла «Жирону» в матче ПримерыЧемпионат 09:00
Завершился матч 33-го тура Примеры между «Сельтой» и «Жироной». Встреча проходила на «Балаидосе». Победу в игре со счётом 2:1 одержали хозяева.
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Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
Обновлено вчера в 12:30
Здоровье
МЧС Приморья предупреждает: Опасайтесь укусов клещей
МЧС Приморья напоминает, что клещи представляют наибольшую опасность из-за того, что они может переносить опасные инфекции.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме
Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12
Происшествия
На согласованную акцию «желтых жилетов» в Париже пришли тысячи людей
Тысячи людей пришли на согласованную акцию "желтых жилетов" в Париже у министерства экономики Франции, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В ДТП с автобусом в Казахстане погибли 11 человек
Сегодня, 20 апреля на трассе в Казахстане перевернулся пассажирский автобус. В результате погибли 11 человек, ещё 29 пострадали.
Обновлено в 03:09
Футбол
Максименко: «Спартак» уже забыл о поражениях от ЦСКА и «Ростова»
Футболисты московского "Спартака" уже забыли о поражениях от ЦСКА и "Ростова" и думают о матче 24-го тура чемпионата России против красноярского "Енисея", заявил вратарь "красно-белых" Александр Максименко.
Обновлено в 11:46
Кино
«ВКонтакте» на 15 минут заблокирует половину пользователей
Флешмоб назван «щелчок Таноса». Половина пользователей «превратится в прах», а точнее будет заблокирована.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Наука
Физическая активность помогает снизить риск развития деменции
Обновлено в 01:21
Политика
Раздача денег массовке Порошенко попала на видео
В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Общество
Синоптики обещают жителям Москвы потепление на следующей неделе
Обновлено вчера в 13:09
Общество
В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова
Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Алена Яковлева пережила групповое изнасилование
Обновлено в 11:31
Происшествия
Здание крупнейшего еврейского университета в России подожгли в Москве
Обновлено вчера в 12:38
Общество
Неизвестные сожгли два моста, ведущих к станции Шиес
Обновлено 18 апреля в 13:12
Игры
Крупное обновление для Cuphead: новые боссы, выбор персонажа и русский язык
Разработчики из Studio MDHR выпустили для Cuphead патч версии 1.2, который, по их словам, стал самым крупным обновлением для игры с момента её выхода.
Обновлено в 03:31
Политика
В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР
Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Петербурге пьяные школьницы порезали ножом 10-летнего ребенка
Мальчик получил ранения головы и шеи Санкт-Петербург, 20 апреля. Минувшей ночью в полицию Петербурга обратился гражданин Таджикистана.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Двух подростков обстреляли в Москве
На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Полицейские устроили драку в московском баре
Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Футбол
«Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы на дерби
«Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы на московское дерби.
Обновлено в 10:53
Политика
Times: ЦРУ узнало о финансировании Huawei военными КНР
ЦРУ передало Великобритании данные о финансировании Huawei вооруженными силами Китая. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:29
Авто
УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей
Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Политика
В Нацполиции Украины назвали число нарушений в «день тишины»
Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что на Украине в «день тишины» полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Вика Цыганова припомнила Алле Пугачевой фразу о «королеве плебеев»
Отечественная исполнительница Вика Цыганова припомнила Алле Пугачевой нелицеприятную фразу, которая, судя по всему, была обращена к публике Примадонны.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания
Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Певица Адель разводится с мужем после двух лет брака
19 апреля фанатов британской певицы Адель шокировало известие о том, что она разводится со своим мужем, 45-летним предпринимателем Саймоном Конекки.
Обновлено в 06:26