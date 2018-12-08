«Сельта» одержала победу в матче 15-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом». Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Автором первого мяча стал полузащитник «Сельты» Брайс Мендес, отличившийся на 44-й минуте.

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