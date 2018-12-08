Футбол

«Сельта» обыграла «Вильярреал» в матче чемпионата Испании
Чемпионат
15:10

«Сельта» одержала победу в матче 15-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом». Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Автором первого мяча стал полузащитник «Сельты» Брайс Мендес, отличившийся на 44-й минуте.
Чемпионат15:10

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«Сельта» обыграла «Вильярреал» в матче чемпионата Испании

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Дубль Бакки не спас «Вильярреал» от поражения в матче с «Сельтой»

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«Вильярреал» на своем поле уступил «Сельте»

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«Сельта» удержала победу над «Вильярреалом»

Sportbox.RU14:25

«Сельта» удержала победу над «Вильярреалом»

Матч ТВ14:25

«Вилльяреал» уступил дома «Сельте»

Спорт-Экспресс14:15

«Вильярреал» дома проиграл «Сельте», несмотря на дубль Бакки

Sport24.ru14:33
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
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