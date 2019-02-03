Футбол

«Севилья» проиграла «Сельте» на выездеСпорт-Экспресс 16:40

"Сельта" обыграла "Севилью" в матче 22-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный мяч в это встрече забил Окай Йокушлу. Севильцы занимают 4-е место в турнирной таблице, уступая "Реалу" 3 очка. Пятым идет "Алавес" с отставанием в 4 очка и одной игрой в запасе.
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«Сельта» обыграла «Севилью» в матче чемпионата Испании

РИА Новости17:00

«Сельта» обыграла «Севилью» и прервала серию из пяти поражений

Советский спорт16:44

«Сельта» выиграла в Ла Лиге впервые за два месяца, прервав серию из 5 поражений

Sports.ru16:42

«Сельта» обыграла «Севилью» с Промесом и прервала серию из пяти поражений подряд

Sport24.ru16:41

«Севилья» проиграла «Сельте» на выезде

Спорт-Экспресс16:40

«Севилья» проиграла «Сельте» и упустила возможность догнать «Реал»

Матч ТВ16:39

«Севилья» потерпела поражение в матче с «Сельтой» в Примере

Чемпионат16:41
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Гаджеты

В «Ростехе» сообщили о начале продаж телефона с защитой от прослушки

Госкорпорация «Ростех» начала массовые продажи телефона «Круиз-К», оснащенного криптографической защитой.
Обновлено в 20:07
Музыка

Отец Децла сообщил о смерти рэпера

Продюсер Александр Толмацкий в "Фейсбуке" сообщил о смерти своего сына Кирилла — в прошлом известного под псевдонимом Децл.
Обновлено в 23:39
Происшествия

Не менее шести человек погибли в Индии при сходе поезда с рельсов

Как минимум шесть человек стали жертвами схода поезда с рельсов в индийском штате Бихар, сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа".
Обновлено в 22:58
Армия и оружие

Коалиция США нанесла удар по сирийской армии

Международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии, уничтожив ее и ранив двух военных, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено в 17:52
Политика

На Украине призвали строить отношения с РФ при помощи графитовых бомб

Кандидат в президенты Украины, бывший депутат Верховной рады Инна Богословская предложила выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб, соответствующее заявление она сделала в ходе дебатов в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 19:10
Общество

В Египте нашли гробницу с 50 древними мумиями

Reuters отмечает, что всего археологи нашли 50 мумий, среди которых 12 оказались детскими.
Обновлено в 17:28
Авто

Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий

Эксперты побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий, пишет CarsWeek.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В США самолет трижды за день возвращался в аэропорт из-за сбоев

Из-за технических неполадок борт Hawaiian Airlines, который должен был совершить перелет из Лос-Анджелеса на остров Мауи, три раза за день возвращали в аэропорт вылета.
Обновлено в 22:19
Происшествия

Почти 60 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции

В протестах «желтых жилетов» во Франции 2 января приняли участие 58,6 тыс. манифестантов по всей стране.
Обновлено в 16:20
Общество

На Сахалине коммунальщики засыпали грязный снег чистым

Обновлено в 11:52
Общество

В больнице Латакии открылась детская игровая комната

Детская игровая комната появилась в университетском госпитале "Тишрин" в Латакии благодаря содействию русской общины в Сирии и гуманитарных фондов, рассказала РИА Новости председатель координационного совета ассоциации российских соотечественников в Сирии Елена Мохаммад.
Обновлено в 21:02
Происшествия

Семилетняя школьница из Санкт-Петербурга обвинила учителя в избиении

Обновлено в 09:49
Происшествия

Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Посольство сообщило о задержании 11 российских моряков в Кабо-Верде

Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, сообщили РИА Новости в посольстве России в африканской республике.
Обновлено вчера в 12:22
Шоу-бизнес

Собчак прокомментировала свои отношения с Виторганом

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе «Эксклюзив» на Первом канале, во время которой затруднилась прямо ответить о возможном расставании с мужем, известным актером Максимом Виторганом, сообщает 2 февраля «Газета.ру».
Обновлено в 15:52
Технологии

Bloomberg сообщил о падении доверия сотрудников Google к гендиректору

Сотрудники компании Google стали больше сомневаться в лидерстве и видении гендиректора компании Сундара Пичаи.
Обновлено в 13:52
Политика

Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае беспорядков из-за Brexit

Королева Великобритании покинет Лондон в случае возникновения массовых беспорядков, вызванных выходом Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit).
Обновлено в 22:00
Происшествия

Спасенного в Магнитогорске младенца могут выписать на следующей неделе

Десятимесячный Ваня Фокин был найден живым под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома.
Обновлено в 19:05
Политика

Военные устранили угрозу наводнения из-за схода оползня на реке Бурея

Специалисты Минобороны ликвидировали угрозу наводнения, появившуюся после схода массы грунта в реку Бурея.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Бармен забил до смерти гостя на открытии Harat’s Pub в Москве

Драка произошла на открытии нового филиала Harat's Pub в Москве, в ходе которой погиб посетитель заведения.
Обновлено в 14:16
Политика

Зеленский пообещал западным дипломатам начать переговоры с Путиным

В какой-то момент Зеленский заявил, что в случае его избрания в качестве президента Украины он обязательно сядет за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 23:36
Происшествия

В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой

Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.
Обновлено вчера в 19:14
Общество

Семья автора «Над пропастью во ржи» опубликует его неизвестные работы

Обновлено в 01:26
Происшествия

Появилось видео прорыва дамбы в Бразилии

В сети интернет появилось видео момента прорыва дамбы в Бразилии, в результате чего погибли по меньшей мере 115 человек.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

Опубликовано видео «потерянного флота Гитлера»

Турецкий телеканал TRT Haber опубликовал кадры с места обнаружения трёх подводных лодок Третьего рейха на дне Чёрного моря недалеко от берегов Турции.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Площадь пожара на складе в Киеве достигла семи тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе в Киеве увеличилась с 5 до 7 тысяч квадратных метров, существует угроза распространения огня на стоящее рядом здание, сообщает в субботу пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 08:53
Авто

Составлен рейтинг лучших подержанных кроссоверов за 600 000 рублей

Всего за 600 тыс. рублей вы получите достойный автомобиль 2010—2011 года выпуска, оснащенный климат-контролем, мульти-рулем, системой курсовой устойчивости и штатной мультимедией с Bluetooth.
Обновлено в 03:53
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Обнародован ранее неизвестный документ по гибели группы Дятлова

Обновлено в 09:30
Общество

В Нидерландах велосипедистов начнут штрафовать за гаджеты

Нидерланды планируют запретить использование мобильных телефонов во время езды и определить штраф в размере 109 долларов.
Обновлено в 23:15
Происшествия

В штате Мэриленд в результате ДТП погибли пятеро детей

Пятеро детей погибли, еще два человека получили травмы в автокатастрофе, которая произошла в субботу в штате Мэриленд.
Обновлено в 21:20
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Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из города Виго в провинции Понтеведра в автономном сообществе Галисия. Основан 23 августа 1923 года путём объединения двух клубов - «Спортинг» и «Фортуна». Название связано с тем, что кельты в своё время оставили свой след в Галисии.
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Окай Йокушлу
Турецкий футболист
Турецкий футболист, играющий на позиции полузащитника. Ныне выступает за испанский клуб «Сельта».
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