Футбол
«Севилья» проиграла «Сельте» на выездеСпорт-Экспресс 16:40
"Сельта" обыграла "Севилью" в матче 22-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный мяч в это встрече забил Окай Йокушлу. Севильцы занимают 4-е место в турнирной таблице, уступая "Реалу" 3 очка. Пятым идет "Алавес" с отставанием в 4 очка и одной игрой в запасе.
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