Футбол

«Сельта» обыграла «Барселону» в матче 36-го тура чемпионата ИспанииРИА Новости 16:48

"Сельта" на своем поле обыграла "Барселону" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая в Виго в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Макси Гомес (67-я минута) и Яго Аспас, реализовавший пенальти (88).
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«Сельта» обыграла «Барселону» в матче 36-го тура чемпионата Испании

РИА Новости16:48

«Барселона» без Месси проиграла «Сельте»

Матч ТВ16:44

«Барселона» в гостях проиграла «Сельте»

Советский спорт16:41

Без Месси, Суареса, Бускетса и защитников. «Барселона» проиграла «Сельте»

Спорт-Экспресс16:50

«Сельта» - «Барселона» - 2:0 (закончен)

Евро-футбол.ру14:25

«Сельта» обыграла «Барселону» в матче Примеры

Чемпионат16:42

«Барселона» в экспериментальном составе проиграла «Сельте»

Sport24.ru16:51
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Владимир Зеленский считает оптимальной датой своей инаугурации 19 мая

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Файер-феерия в Пулково. «Зенит» встретили тысячи болельщиков

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Политика

США и Словакия высказались против «Северного потока-2»

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Обновлено вчера в 17:38
Армия и оружие

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне

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Общество

Как во Франции прошла 25-я акция «жёлтых жилетов»

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Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Здоровье

Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением

Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта

Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено в 16:35
Театры

Владимир Путин наградил орденами работников культуры

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране.
Обновлено в 16:05
Здоровье

Россияне умирают из-за неправильного питания

Примерно 63% смертей в РФ происходят из-за болезней, связанных с плохим питанием.
Обновлено в 11:03
Авто

Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров

Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Музыка

Небензя спел в ООН песни военных лет

Обновлено в 14:37
Армия и оружие

Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве

Ранее сообщалось, что в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 16:20
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов

Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали в субботу жертвами нападения неизвестных бандитов в штате Арагуа, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 13:36
Политика

Жители ДНР выстроились в очередь для получения российского паспорта

«ФедералПресс» ранее писал, что президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР российского гражданства в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 02:52
Экономика

Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз

Экспорт черной икры из России должен вырасти к концу 2024 года в пять раз –– до 38 т, планирует Росрыболовство.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

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Футбол

«Ливерпуль» в концовке вырвал победу в матче с «Ньюкаслом»

В матче 37-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 3:2. Подопечные Юргена Клопа одержали восьмую победу кряду и довели беспроигрышную серию до 16 игр – 12 побед, 4 ничьи.
Обновлено в 16:45
Общество

Режим ЧС экстренно ввели в Курганской области

Из-за пожаров на территории города Курган и в четырех районах Курганской области с 4 мая введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 15:30
Футбол

Защитник "Арсенала" Виктор Альварес: "Зашел губернатор, поблагодарил за победы над "Локо" и "Спартаком"

Защитник "Арсенала" Виктор Альварес после домашнего матча 27-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:0) рассказал о визите в раздевалку губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
Обновлено в 16:06
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Названы лучшие внедорожники для трофи-рейда

Стоит еще вспомнить японский Suzuki Jimny — это маленький рамный внедорожник, а за счет короткой колесной базы и коротких свесов на бездорожье показывает удивительные результаты.
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Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено в 15:33
Политика

В Грузии назвали условие размещения военной базы США в стране

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал условие размещения военной базы Соединенных Штатов в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:04
Авто

Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
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Денисов не приезжает на тренировки «Локомотива»

Напомним, что Игорь Денисов выступает за «Локомотив» с 2016 года.
Обновлено в 16:22
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

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Главный бой турнира организации Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске завершился победой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко над экс-бойцом UFC Вискарди Андраде.
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Яго Аспас
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Сельта» и национальной сборной Испании.
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