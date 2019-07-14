Футбол

«Валенсия» объявила о трансфере ГомесаSportbox.RU 08:04

«Валенсия» объявила о трансфере нападающего «Сельты» Макси Гомеса, который подписал с «летучими мышами» пятилетний контракт. Сумма отступных за уругвайского форварда составит 140 миллионов евро.
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«Валенсия» объявила о переходе форварда «Сельты» Макси Гомеса

Sport24.ru07:41

Мина вернулся в «Сельту»

Советский спорт09:26

«Сельта» объявила о переходе Мины

Спорт-Экспресс07:59

«Валенсия» объявила о трансфере Гомеса

Матч ТВ08:04

«Валенсия» объявила о трансфере Гомеса

Sportbox.RU08:04

«Валенсия» подписала форварда «Сельты» Макси Гомеса

Sports.ru07:42

Нападающий Санти Мина подписал контракт с «Сельтой»

Чемпионат08:32
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Общество

Полиция насчитала около тысячи участников акции оппозиции в Москве

Обновлено в 09:09
Политика

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено вчера в 09:56
Общество

Кандидат в депутаты МГД сдал «подпись» умершего отца звезды, — юрист

Член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло представил новые свидетельства использования так называемыми «независимыми» кандидатами в депутаты Московской городской думы данных умерших людей при сборе подписей.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Ленобласти мужчина обстрелял отдыхающих у озера людей

Накануне неизвестный мужчина устроил стрельбу возле озера Круглое в Ленинградской области. Как сообщает РИА Новости, подозреваемый задержан.
Обновлено в 11:59
Спорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Автоспорт

Феттель извинился перед Ферстаппеном за столкновение

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после "Гран-при Великобритании" извинился перед Максом Ферстаппеном из "Ред Булла".
Обновлено в 12:23
Гаджеты

ОС от Huawei получила новое название

Компания Huawei зарегистрировала новое название для своей операционной системы.
Обновлено в 10:42
Технологии

Facebook и Instagram признали самыми нестабильными соцсетями

Сервис Downdetector собрал данные по обеим соцсетям за последние 12 месяцев и обнаружил, что с начала 2019 года время простоя Instagram и Facebook катастрофически выросло, а у конкурирующих сервисов — нет.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Политика

Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна

Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Политика

Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Футбол

ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ

Обновлено в 11:26
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Политика

Кикабидзе частично подтвердил тайные выступления для россиян

Грузинский артист Вахтанг Кикабизде высказался по поводу поступившей информации о том, что он имеет тайные заработки в России, хотя придерживается "антироссийской" позиции.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

У 11-летней девочки в руках загорелся iPhone 6

Обновлено в 04:39
Политика

Бортко призвал кандидатов в губернаторы не участвовать в выборах

Кандидат в губернаторы Петербурга и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко призвал конкурентов Александра Беглова снять свои кандидатуры с выборов.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в старом платье за $2700

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила финальный матч Уимблдонского теннисного турнира между американкой Сереной Уильямс и румынкой Симоной Халеп, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 09:49
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

«Вся в мамочку»: Лиза Галкина вызвала восхищение своим танцем

На фанатской страничке Лизы Галкиной в Instagram появилось видео, как маленькая дочь Аллы Пугачевой танцует в черном платьице на детском празднике.
Обновлено в 09:46
Космос

В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой

Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес

Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками

Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
Обновлено в 01:43
Политика

Украинские товары пообещали вернуть в Россию

Бойко отметил, что многие украинские заводы, потерявшие рынок сбыта, остались без возможности сохранять рабочие места, платить зарплату сотрудникам и перевооружать производство.
Обновлено в 11:07
Политика

Парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже завершился беспорядками

В Париже толпы протестующих вышли на улицы по окончании парада по случаю Дня взятия Бастилии днём в воскресенье, 14 июля.
Обновлено в 09:19
Гаджеты

Xiaomi назвала дату анонса смартфона Xiaomi Mi A3

Согласно официальной информации, новый смартфон Xiaomi Mi A3 будет представлен 25 июля в Варшаве.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Украине

В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Авто

Iveco показала грузовик с тренажёрным залом в кабине

Компания Iveco создала концептуальную грузовую машину, позволяющую водителю заниматься фитнесом прямо в кабине Поскольку водители грузовиков проводят большую часть дня за «баранкой», то у них остаётся совсем мало времени на поддержание своей физической формы.
Обновлено в 04:12
Автоспорт

Квят: не ожидал, что сегодня всё изменится. Очень доволен гонкой

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги гонки Гран-при Великобритании Формулы-1, где при старте с 17-й позиции он сумел пробиться на девятое место и набрать два очка.
Обновлено в 12:09
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Максимилиано Гомес
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, нападающий клуба «Сельта» и сборной Уругвая. Участник чемпионата мира 2018 года.
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