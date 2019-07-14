Футбол
«Валенсия» объявила о трансфере ГомесаSportbox.RU 08:04
«Валенсия» объявила о трансфере нападающего «Сельты» Макси Гомеса, который подписал с «летучими мышами» пятилетний контракт. Сумма отступных за уругвайского форварда составит 140 миллионов евро.
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Политика
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено вчера в 09:56
Общество
Кандидат в депутаты МГД сдал «подпись» умершего отца звезды, — юрист
Член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло представил новые свидетельства использования так называемыми «независимыми» кандидатами в депутаты Московской городской думы данных умерших людей при сборе подписей.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Ленобласти мужчина обстрелял отдыхающих у озера людей
Накануне неизвестный мужчина устроил стрельбу возле озера Круглое в Ленинградской области. Как сообщает РИА Новости, подозреваемый задержан.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Автоспорт
Феттель извинился перед Ферстаппеном за столкновение
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после "Гран-при Великобритании" извинился перед Максом Ферстаппеном из "Ред Булла".
Обновлено в 12:23
Гаджеты
ОС от Huawei получила новое название
Компания Huawei зарегистрировала новое название для своей операционной системы.
Обновлено в 10:42
Технологии
Facebook и Instagram признали самыми нестабильными соцсетями
Сервис Downdetector собрал данные по обеим соцсетям за последние 12 месяцев и обнаружил, что с начала 2019 года время простоя Instagram и Facebook катастрофически выросло, а у конкурирующих сервисов — нет.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Политика
Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна
Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Футбол
ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ
Обновлено в 11:26
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Политика
Кикабидзе частично подтвердил тайные выступления для россиян
Грузинский артист Вахтанг Кикабизде высказался по поводу поступившей информации о том, что он имеет тайные заработки в России, хотя придерживается "антироссийской" позиции.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
У 11-летней девочки в руках загорелся iPhone 6
Обновлено в 04:39
Политика
Бортко призвал кандидатов в губернаторы не участвовать в выборах
Кандидат в губернаторы Петербурга и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко призвал конкурентов Александра Беглова снять свои кандидатуры с выборов.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в старом платье за $2700
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила финальный матч Уимблдонского теннисного турнира между американкой Сереной Уильямс и румынкой Симоной Халеп, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 09:49
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
«Вся в мамочку»: Лиза Галкина вызвала восхищение своим танцем
На фанатской страничке Лизы Галкиной в Instagram появилось видео, как маленькая дочь Аллы Пугачевой танцует в черном платьице на детском празднике.
Обновлено в 09:46
Космос
В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой
Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками
Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
Обновлено в 01:43
Политика
Украинские товары пообещали вернуть в Россию
Бойко отметил, что многие украинские заводы, потерявшие рынок сбыта, остались без возможности сохранять рабочие места, платить зарплату сотрудникам и перевооружать производство.
Обновлено в 11:07
Политика
Парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже завершился беспорядками
В Париже толпы протестующих вышли на улицы по окончании парада по случаю Дня взятия Бастилии днём в воскресенье, 14 июля.
Обновлено в 09:19
Гаджеты
Xiaomi назвала дату анонса смартфона Xiaomi Mi A3
Согласно официальной информации, новый смартфон Xiaomi Mi A3 будет представлен 25 июля в Варшаве.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Украине
В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Авто
Iveco показала грузовик с тренажёрным залом в кабине
Компания Iveco создала концептуальную грузовую машину, позволяющую водителю заниматься фитнесом прямо в кабине Поскольку водители грузовиков проводят большую часть дня за «баранкой», то у них остаётся совсем мало времени на поддержание своей физической формы.
Обновлено в 04:12
Автоспорт
Квят: не ожидал, что сегодня всё изменится. Очень доволен гонкой
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги гонки Гран-при Великобритании Формулы-1, где при старте с 17-й позиции он сумел пробиться на девятое место и набрать два очка.
Обновлено в 12:09