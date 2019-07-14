Футбол

«Сельта» объявила о переходе МиныСпорт-Экспресс 07:59

Нападающий Санти Мина перешел из "Валенсии" в "Сельту", сообщает официальный сайт клуба из Виго. Соглашение с 23-летним испанцем рассчитано на пять лет. В прошлом сезоне Мина провел 45 матчей за "Валенсию", забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.
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«Валенсия» объявила о переходе форварда «Сельты» Макси Гомеса

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Советский спорт09:26

«Сельта» объявила о переходе Мины

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«Валенсия» подписала форварда «Сельты» Макси Гомеса

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«Валенсия» объявила о трансфере Гомеса

Sportbox.RU08:04
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Италия и Британия проведут наблюдательный полёт над Россией

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Происшествия

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В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

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«Интернасьонал» отклонил предложение ЦСКА по трансферу хавбека

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Обновлено в 16:29
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Искусственный интеллект внедрят в управление ВМФ России

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16 россиян не пустили в Южную Корею

Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
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Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
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Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
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В исследовании авторы поясняют, что для создания гармоничного вкуса в полезные безалкогольные напитки помимо топинамбура могут входить морковное, тыквенное, яблочное пюре, а также соки из персика, маракуйи и ананаса.
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Актер сериала «Воронины» рассказал о борьбе с раком

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Депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал о важности снятия блокады с Донбасса.
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Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
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Глава Нижнеудинского района ушел в отставку

Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
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В Москве в понедельник ожидается до +22°С

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Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

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К «Моссельмашу» подселяют технопарк

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