Футбол
«Сельта» объявила о переходе МиныСпорт-Экспресс 07:59
Нападающий Санти Мина перешел из "Валенсии" в "Сельту", сообщает официальный сайт клуба из Виго. Соглашение с 23-летним испанцем рассчитано на пять лет. В прошлом сезоне Мина провел 45 матчей за "Валенсию", забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.
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