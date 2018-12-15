Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Леганесом» в Примере
Чемпионат
вчера в 16:52

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Сельта" сыграла вничью с "Леганесом" со счётом 0:0. Матч состоялся в Виго на стадионе "Балаидос".
Чемпионатвчера в 16:52

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«Сельта» не смогла на своем поле обыграть «Леганес»

Советский спортвчера в 17:29

«Сельта» и «Леганес» сыграли вничью в 16-м туре чемпионата Испании

РИА Новостивчера в 17:27

«Сельта» и «Леганес» поделили очки

Спорт-Экспрессвчера в 17:15

Обидчик «Спартака» в Лиге Европы не сможет в ближайшем туре чемпионата Испании улучшить турнирное положение

Матч ТВвчера в 16:55

Обидчик «Спартака» в Лиге Европы не сможет в ближайшем туре чемпионата Испании улучшить турнирное положение

Sportbox.RUвчера в 16:55

«Сельта» сыграла вничью с «Леганесом» в Примере

Чемпионатвчера в 16:52

«Сельта» сыграла вничью с «Леганесом» в 16-м туре чемпионата Испании

Sport24.ruвчера в 17:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 03:59, Ашберн
Футбол

Хосеп Гвардиола: «„Ливерпуль“ и Клопп хотят написать свою историю»

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» — самые большие клубы в Англии, — ответил испанский специалист на вопрос о шансах команды Юргена Клоппа на титул.
Обновлено в 00:24
Футбол

Икарди в ближайшее время продлит контракт с «Интером»

Обновлено вчера в 21:32
Футбол

УЕФА оштрафовал «Спартак» на 55 тысяч евро за поведение болельщиков

УЕФА, рассмотрев оба дела, оштрафовал клуб на 27 тысяч евро по итогам матча с "Рейнджерс" и на 28 тысяч евро за игру с "Рапидом".
Обновлено вчера в 11:40
Футбол

«Краснодар» выйдет из отпуска 8 января

«Краснодар» отпустил игроков команды в отпуск на 24 дня. 8 января 2019 года «горожане» вновь соберутся в Краснодаре.
Обновлено в 03:37
Футбол

Скелотто покидает пост тренера «Бока Хуниорс»

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что главный тренер Гильермо Скелотто покидает свой пост.
Обновлено в 00:22
Футбол

Аллегри: «Роналду не сыграет в одном из ближайших матчей „Ювентуса“»

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что форвард команды Криштиану Роналду пропустит один из ближайших матчей Серии А.
Обновлено вчера в 12:10
Футбол

«Фенербахче» уволил тренера, уведомив его об этом по телефону

Эрвин Куман стал исполняющим обязанности главного тренера «Фенербахче» после того, как ранее в этом сезоне команду покинул его соотечественник, Филлип Коку.
Обновлено в 01:58
Футбол

Олег Романцев: «Не верю, что капитанская повязка Глушакова – сговор»

Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что не верит в сговор при выборе капитаном красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено вчера в 20:30
Футбол

Гари Кэхилл может зимой перейти из «Челси» в «Фулхэм»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл может зимой перейти в «Фулхэм».
Обновлено в 01:19
Футбол

«Вольфсбург» переиграл «Нюрнберг»

Обновлено вчера в 16:29
Футбол

Салах стал африканским футболистом года по версии ВВС

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах стал лучшим африканским футболистом 2018 года по версии ВВС.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол

Покеттино: «Не расстроюсь, если зимой к нам не придут новые игроки»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заверил, что не будет расстраиваться в случае отсутствия зимних трансферов.
Обновлено в 01:29
Футбол

Перес попросил Солари урегулировать отношения с Иско

Президент «Реала» Флорентино Перес попросил главного тренера команды Сантьяго Солари наладить отношения с полузащитником Иско, сообщает Marca.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол

«Галатасарай» хочет подписать Мангала

По данным источника, "Галатасарай" хочет арендовать в январе Мангала, а летом подписать его в качестве свободного агента после истечения контракта с "Манчестер Сити", в который он перешел в 2014 году.
Обновлено в 02:39
Футбол

Лерой Зане: «Поражение от „Челси“ стало пробуждением для игроков „Ман Сити“»

Поражение от «Челси» стало пробуждением для игроков «Манчестер Сити», но мы все еще голодны до побед, хотя еще слишком рано подводить итоги.
Обновлено в 03:06
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Леганес
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в пригороде Мадрида. Клуб основан в 1928 году, домашние матчи проводит на стадионе «Бутарке», вмещающем 8 000 зрителей. Лучшие годы клуба пришлись на конец 20-го и начало 21-го века, когда он на протяжении 11 лет подряд играл в Сегунде, втором дивизионе испанского футбола, ни до, ни после этого ему не удавалось подняться выше третьего по силе дивизиона. Лучших результатов в Сегунде «Леганес» добивался в сезонах 1995/96 и 1996/97, в которых занимал 8-е место. В сезоне 2015/16 «Леганес» занял 2 место в Сегунде и получил право участвовать Примере в следующем сезоне.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сельта
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из города Виго в провинции Понтеведра в автономном сообществе Галисия. Основан 23 августа 1923 года путём объединения двух клубов - «Спортинг» и «Фортуна». Название связано с тем, что кельты в своё время оставили свой след в Галисии.
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