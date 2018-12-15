Футбол

«Сельта» не смогла на своем поле обыграть «Леганес»
Советский спорт
вчера в 17:29

Футболисты Сельты сыграли вничью с Леганесом (0:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании. После этого матча Сельта набрала 21 очко и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице примеры. Леганес, имея в активе 18 баллов, располагается на 16-м месте.
Советский спортвчера в 17:29

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«Сельта» не смогла на своем поле обыграть «Леганес»

Советский спортвчера в 17:29

«Сельта» и «Леганес» сыграли вничью в 16-м туре чемпионата Испании

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«Сельта» и «Леганес» поделили очки

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«Сельта» сыграла вничью с «Леганесом» в Примере

Чемпионатвчера в 16:52

«Сельта» сыграла вничью с «Леганесом» в 16-м туре чемпионата Испании

Sport24.ruвчера в 17:04
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