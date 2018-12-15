Футбол
«Сельта» и «Леганес» победителя не определили
«Сельта» и «Леганес» победителя не определилиLiveSport.ruвчера в 17:03
В стартовом матче 16-го тура чемпионата Испании в Виго «Сельта» принимала «Леганес».
LiveSport.ruвчера в 17:03
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Футбол
Де Брёйне попал в заявку «Манчестер Сити» на матч с «Эвертоном»
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне восстановился после травмы колена и попал в число запасных на матч с "Эвертоном".
Обновлено в 06:41
Футбол
Диего Коста не уйдёт из «Атлетико» в январе
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне выразил уверенность, что нападающий команды Диего Коста останется в команде в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 05:57
Футбол
Марсело: Никогда не думал об уходе из «Реала»
Защитник мадридского "Реала" Марсело исключил свой уход из команды по собственной инициативе.
Обновлено в 05:23
Футбол
Караваев: «Об интересе „Зенита“ ничего не слышал»
Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев ничего не слышал об интересе со стороны питерского "Зенита".
Обновлено в 05:24
Футбол
Хосеп Гвардиола: «„Ливерпуль“ и Клопп хотят написать свою историю»
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» — самые большие клубы в Англии, — ответил испанский специалист на вопрос о шансах команды Юргена Клоппа на титул.
Обновлено в 00:24
Футбол
Эрнан Креспо возглавит «Банфилд»
Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо станет главным тренером «Банфилда».
Обновлено в 04:10
Футбол
«Краснодар» отправится в отпуск до 8 января
Обновлено в 04:00
Футбол
«Барселона» пытается арендовать у «Челси» Кристенсена
Защитник «Челси» Андреас Кристенсен может продолжить карьеру в «Барселоне».
Обновлено в 05:18
Футбол
УЕФА оштрафовала ЦСКА и «Спартак» за поведение фанатов
Обновлено вчера в 12:15
Футбол
Скелотто покидает пост тренера «Бока Хуниорс»
Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что главный тренер Гильермо Скелотто покидает свой пост.
Обновлено в 00:22
Футбол
«Бавария» навяжет борьбу «Ман Юнайтед» и «Атлетико» за Перишича
Ранее на игрока претендовал "Манчестер Юнайтед". Однако сейчас в гонку за перспективного хавбека включились "Атлетико" и "Бавария".
Обновлено в 04:32
Футбол
Кэхилл зимой может перейти в «Фулхэм»
«Фулхэм» интересуется защитником «Челси» Гари Кэхиллом, который, скорее всего, покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 17:49
Футбол
Букмекеры: «Интер» легко победит «Удинезе» в матче чемпионата Италии
Букмекеры назвали фаворита матча 16-го тура Серии А «Интер» — «Удинезе». Начало встречи 15 декабря 2018 года запланировано на 20:00 мск.
Обновлено в 06:03
Футбол
«Фенербахче» уволил своего главного тренера по телефону
Турецкий футбольный клуб из Стамбула «Фенербахче» уволил голландца Эрвина Кумана, являвшегося до того моментом главным тренером стамбульской футбольной команды, уведомив его о своем решении об освобождении его от занимаемой должности по телефону.
Обновлено в 04:39
Футбол
Олег Романцев: «Не верю, что капитанская повязка Глушакова – сговор»
Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что не верит в сговор при выборе капитаном красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено вчера в 20:30