Футбол

«Сельта» и «Леганес» победителя не определили
LiveSport.ru
вчера в 17:03

В стартовом матче 16-го тура чемпионата Испании в Виго «Сельта» принимала «Леганес».
LiveSport.ruвчера в 17:03

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ACB. 12-й тур. «Сан-Пабло Бургос» против «Валенсии», «Тенерифе» сыграет с «Басконией»

Sports.ru03:56

«Сельта» не смогла на своем поле обыграть «Леганес»

Советский спортвчера в 17:29

«Сельта» и «Леганес» поделили очки

Спорт-Экспрессвчера в 17:15

Обидчик «Спартака» в Лиге Европы не сможет в ближайшем туре чемпионата Испании улучшить турнирное положение

Матч ТВвчера в 16:55

Обидчик «Спартака» в Лиге Европы не сможет в ближайшем туре чемпионата Испании улучшить турнирное положение

Sportbox.RUвчера в 16:55

«Сельта» сыграла вничью с «Леганесом» в Примере

Чемпионатвчера в 16:52

«Сельта» сыграла вничью с «Леганесом» в 16-м туре чемпионата Испании

Sport24.ruвчера в 17:04
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Футбол

Де Брёйне попал в заявку «Манчестер Сити» на матч с «Эвертоном»

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне восстановился после травмы колена и попал в число запасных на матч с "Эвертоном".
Обновлено в 06:41
Футбол

Диего Коста не уйдёт из «Атлетико» в январе

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне выразил уверенность, что нападающий команды Диего Коста останется в команде в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 05:57
Футбол

Марсело: Никогда не думал об уходе из «Реала»

Защитник мадридского "Реала" Марсело исключил свой уход из команды по собственной инициативе.
Обновлено в 05:23
Футбол

Караваев: «Об интересе „Зенита“ ничего не слышал»

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев ничего не слышал об интересе со стороны питерского "Зенита".
Обновлено в 05:24
Футбол

Хосеп Гвардиола: «„Ливерпуль“ и Клопп хотят написать свою историю»

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» — самые большие клубы в Англии, — ответил испанский специалист на вопрос о шансах команды Юргена Клоппа на титул.
Обновлено в 00:24
Футбол

Эрнан Креспо возглавит «Банфилд»

Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо станет главным тренером «Банфилда».
Обновлено в 04:10
Футбол

«Краснодар» отправится в отпуск до 8 января

Обновлено в 04:00
Футбол

«Барселона» пытается арендовать у «Челси» Кристенсена

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен может продолжить карьеру в «Барселоне».
Обновлено в 05:18
Футбол

УЕФА оштрафовала ЦСКА и «Спартак» за поведение фанатов

Обновлено вчера в 12:15
Футбол

Скелотто покидает пост тренера «Бока Хуниорс»

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что главный тренер Гильермо Скелотто покидает свой пост.
Обновлено в 00:22
Футбол

«Бавария» навяжет борьбу «Ман Юнайтед» и «Атлетико» за Перишича

Ранее на игрока претендовал "Манчестер Юнайтед". Однако сейчас в гонку за перспективного хавбека включились "Атлетико" и "Бавария".
Обновлено в 04:32
Футбол

Кэхилл зимой может перейти в «Фулхэм»

«Фулхэм» интересуется защитником «Челси» Гари Кэхиллом, который, скорее всего, покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 17:49
Футбол

Букмекеры: «Интер» легко победит «Удинезе» в матче чемпионата Италии

Букмекеры назвали фаворита матча 16-го тура Серии А «Интер» — «Удинезе». Начало встречи 15 декабря 2018 года запланировано на 20:00 мск.
Обновлено в 06:03
Футбол

«Фенербахче» уволил своего главного тренера по телефону

Турецкий футбольный клуб из Стамбула «Фенербахче» уволил голландца Эрвина Кумана, являвшегося до того моментом главным тренером стамбульской футбольной команды, уведомив его о своем решении об освобождении его от занимаемой должности по телефону.
Обновлено в 04:39
Футбол

Олег Романцев: «Не верю, что капитанская повязка Глушакова – сговор»

Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что не верит в сговор при выборе капитаном красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено вчера в 20:30
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Леганес
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в пригороде Мадрида. Клуб основан в 1928 году, домашние матчи проводит на стадионе «Бутарке», вмещающем 8 000 зрителей. Лучшие годы клуба пришлись на конец 20-го и начало 21-го века, когда он на протяжении 11 лет подряд играл в Сегунде, втором дивизионе испанского футбола, ни до, ни после этого ему не удавалось подняться выше третьего по силе дивизиона. Лучших результатов в Сегунде «Леганес» добивался в сезонах 1995/96 и 1996/97, в которых занимал 8-е место. В сезоне 2015/16 «Леганес» занял 2 место в Сегунде и получил право участвовать Примере в следующем сезоне.
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Сельта
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из города Виго в провинции Понтеведра в автономном сообществе Галисия. Основан 23 августа 1923 года путём объединения двух клубов - «Спортинг» и «Фортуна». Название связано с тем, что кельты в своё время оставили свой след в Галисии.
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