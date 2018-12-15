Футбол

«Сельта» и «Леганес» победителя не определили
LiveSport.ru
вчера в 17:03

В стартовом матче 16-го тура чемпионата Испании в Виго «Сельта» принимала «Леганес».
LiveSport.ruвчера в 17:03

Подробнее о событии

ACB. 12-й тур. «Сан-Пабло Бургос» против «Валенсии», «Тенерифе» сыграет с «Басконией»

Sports.ru03:56

«Сельта» не смогла на своем поле обыграть «Леганес»

Советский спортвчера в 17:29

«Сельта» и «Леганес» поделили очки

Спорт-Экспрессвчера в 17:15

Обидчик «Спартака» в Лиге Европы не сможет в ближайшем туре чемпионата Испании улучшить турнирное положение

Матч ТВвчера в 16:55

Обидчик «Спартака» в Лиге Европы не сможет в ближайшем туре чемпионата Испании улучшить турнирное положение

Sportbox.RUвчера в 16:55

«Сельта» сыграла вничью с «Леганесом» в Примере

Чемпионатвчера в 16:52

«Сельта» сыграла вничью с «Леганесом» в 16-м туре чемпионата Испании

Sport24.ruвчера в 17:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:35, Ашберн
Футбол

Караваев: «Об интересе „Зенита“ ничего не слышал»

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев ничего не слышал об интересе со стороны питерского "Зенита".
Обновлено в 05:24
Футбол

Моуриньо: «Последние годы МЮ успешно играет с „Ливерпулем“»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от выездной встречи с "Ливерпулем" в 17-м туре АПЛ.
Обновлено вчера в 22:26
Футбол

«Краснодар» отправится в отпуск до 8 января

Обновлено в 04:00
Футбол

Марсело: никогда не думал покидать «Реал»

Защитник «Реала» Марсело признался, что никогда не рассматривал вариант перехода в другую команду.
Обновлено в 04:56
Футбол

УЕФА оштрафовала ЦСКА и «Спартак» за поведение фанатов

Обновлено вчера в 12:15
Футбол

Икарди продлит контракт с «Интером» до 2023 года

Обновлено в 02:53
Футбол

Скелотто покидает пост тренера «Бока Хуниорс»

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что главный тренер Гильермо Скелотто покидает свой пост.
Обновлено в 00:22
Футбол

Гвардиола: «Травма Де Брюйне может помочь нам»

Обновлено в 01:58
Футбол

Эрнан Креспо возглавит «Банфилд»

Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо станет главным тренером «Банфилда».
Обновлено в 04:10
Футбол

Кэйхилл может сменить «Челси» на «Фулхэм»

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл в зимнее трансферное окно может сменить клуб.
Обновлено вчера в 18:54
Футбол

«Фенербахче» уволил своего главного тренера по телефону

Турецкий футбольный клуб из Стамбула «Фенербахче» уволил голландца Эрвина Кумана, являвшегося до того моментом главным тренером стамбульской футбольной команды, уведомив его о своем решении об освобождении его от занимаемой должности по телефону.
Обновлено в 04:39
Футбол

Покеттино: «Не расстроюсь, если зимой к нам не придут новые игроки»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заверил, что не будет расстраиваться в случае отсутствия зимних трансферов.
Обновлено в 01:29
Футбол

Салах стал африканским футболистом года по версии ВВС

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах стал лучшим африканским футболистом 2018 года по версии ВВС.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол

«Вольфсбург» обыграл «Нюрнберг» в чемпионате Германии

Обновлено вчера в 16:53
Футбол

Олег Романцев: «Не верю, что капитанская повязка Глушакова – сговор»

Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что не верит в сговор при выборе капитаном красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено вчера в 20:30
ещё по теме
Леганес
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в пригороде Мадрида. Клуб основан в 1928 году, домашние матчи проводит на стадионе «Бутарке», вмещающем 8 000 зрителей. Лучшие годы клуба пришлись на конец 20-го и начало 21-го века, когда он на протяжении 11 лет подряд играл в Сегунде, втором дивизионе испанского футбола, ни до, ни после этого ему не удавалось подняться выше третьего по силе дивизиона. Лучших результатов в Сегунде «Леганес» добивался в сезонах 1995/96 и 1996/97, в которых занимал 8-е место. В сезоне 2015/16 «Леганес» занял 2 место в Сегунде и получил право участвовать Примере в следующем сезоне.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сельта
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из города Виго в провинции Понтеведра в автономном сообществе Галисия. Основан 23 августа 1923 года путём объединения двух клубов - «Спортинг» и «Фортуна». Название связано с тем, что кельты в своё время оставили свой след в Галисии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное