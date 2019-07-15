Футбол

«Сельта» арендовала защитника «Валенсии» СаэнсаSports.ru 10:26

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Ранее 22-летний футболист выступал за «Тенерифе» в Сегунде и провел за команду более сотни матчей.
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