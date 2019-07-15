Футбол
«Сельта» арендовала защитника «Валенсии» СаэнсаSports.ru 10:26
Ранее 22-летний футболист выступал за «Тенерифе» в Сегунде и провел за команду более сотни матчей.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 16:17, Вашингтон
Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Экономика
Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии
Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Политика
Захарова назвала дело против Вышинского абсурдом
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что на Украине всем, «кроме крайних националистов», понятно, что дело главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является абсурдом.
Обновлено в 15:05
Политика
Трамп направил в сенат кандидатуру Эспера на пост главы Пентагона
Президент США Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера на данную должность на постоянной основе, сообщила пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 16:11
Политика
Евросоюз одобрил санкции против Турции
Евросоюз может ввести экономические санкции против Турции.
Обновлено в 16:13
Происшествия
Американца обвинили в изнасиловании девушки в Геленджике
По данным следствия, в ночь на субботу 19-летний гражданин США пригласил к себе в гости в гостиничный номер отеля в Геленджике 16-летнего подростка и молодую девушку, с которыми познакомился на улице в селе Дивноморское.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки
Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Интернет
В Сеть выложили архив рекламы Apple за полвека
Обновлено в 11:33
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Наука
В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга
Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
ВСУ убили в Донбассе военного из ДНР
Обновлено в 11:35
Политика
МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД
Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.
Обновлено в 12:18
Политика
МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве в политику страны
Врио главы МИД Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии в стране Иштваном Ийдярто выразил обеспокоенность по поводу «возможного вмешательства» венгерских властей в процесс внеочередных выборов в Раде.
Обновлено в 13:42
Кино
Фильм «Хищные птицы» был раскритикован Warner Bros
Недавно прошел тестовый показ фильма «Хищные птицы», создателем которого стала Кэти Ян.
Обновлено в 07:55
Политика
Однопартийцы Порошенко потребовали уволить главу ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ранее вызвало на допрос, который должен состояться 17 июля, бывшего президента страны и лидера ЕС Петра Порошенко.
Обновлено в 10:06
Экономика
Домохозяйства РФ в июне тратили на еду 30,5% расходов
Исследование показало, что доля затрат на питание, или Food Index, составила в июне 30,5%.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа
В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Тройное убийство совершено в Липецкой области
По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено в 15:45
Политика
Зеленский объяснил отказ ездить на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский не ездит на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что глава государства «такой же участник движения, как и все».
Обновлено в 14:32
Политика
Найдено решение миграционного кризиса в США
Администрация президента США Дональда Трампа нашла решение, которое поможет ограничить возможность просить убежище для мигрантов из стран Центральной Америки.
Обновлено в 10:48
Экономика
Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики
"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
Определена сфера деятельности Евкурова на посту замминистра обороны
Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, который бал назначен заместителем главы Минобороны, займется безопасностью полетов авиации российских ВС и их боевой подготовкой.
Обновлено в 15:43
Энергетика
«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%
«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Религия
Запущена горячая линия для паломников к мощам святых Петра и Февронии
Для паломников к мощам муромских святых Петра и Февронии была запущена горячая линия.
Обновлено в 11:05