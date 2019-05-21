Экономика
Село на два триллиона: на развитие АПК направят 2,28 трлн рублейИзвестия 13:25
Госпрограмма предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов: «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств», «Благоустройство сельских территорий», «Содействие занятости сельского населения» и «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях».
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Правительство собирается потратить 6 трлн рублей на развитие сельских территорий
Общественное телевидение России11:40
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