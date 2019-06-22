Футбол
Селихову удалили фиксирующую пластину из левой рукиРИА Новости 03:40
Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:21, Вашингтон
Политика
«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля
В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации.
Обновлено в 01:09
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в субботу
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, днем 22 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30–33 градуса тепла", – говорится в сообщении.
Обновлено в 04:50
ЖКХ
«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях
Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Политика
В Киеве проходят похороны Тымчука
В Киеве в центральном доме офицеров проходит церемония прощания с украинским пропагандистом Тымчуком.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Строительные леса обрушились в Петербурге, есть пострадавшие
Строительные леса обрушились в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Авто
BMW отозвал 200 флагманских кроссоверов X7 из-за подушек безопасности
Немецкий автоконцерн BMW принял решение отозвать в Китае 209 автомобилей модели X7 из-за некачественной сборки.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Российский флаг над Курилами не спустят, заявил Путин
Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами.
Обновлено в 05:02
Политика
Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию
Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
Судно с косатками и белухами из «китовой тюрьмы» вышло из Хабаровска
Пароход с косатками и белухами, доставленными сюда из «китовой тюрьмы», отправился из Хабаровска в Николаевский район Хабаровского края.
Обновлено вчера в 12:25
Здоровье
Представитель Алибасова рассказал о состоянии его здоровья
Бари Алибасов проходит необходимые процедуры, он идет на поправку, рассказал РИА Новости пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на продюсера.
Обновлено в 05:27
Общество
21 июня наступает летнее солнцестояние
В 2019 году летнее солнцестояние наступит 21 июня в 18.54.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях
Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Космос
Телескоп Hubble запечатлел изображение неправильной галактики IC 10
В Instagram-аккаунте Hubble Space Telescope опубликовано изображение неправильной галактики под названием IC 10.
Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах
Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.
Обновлено в 03:12
Общество
РКН требует от eBay удалить объявления о продаже военных орденов
Роскомнадзор на основании поступивших в ведомство судебных решений направил американской интернет-компании eBay требования об удалении объявлений о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также других госнаград и знаков отличия.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Культура
Видео показательного номера Загитовой появилось в сети
Видеозапись показательного выступления олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice появилось в сети, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:58
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Соседи Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию
Соседи бывшего главы британского МИДа и вероятного будущего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию, 21 июня передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
В Грузии указ Путина назвали наказанием
Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.
Обновлено в 01:39
Политика
Путин призвал губернаторов быть ближе к людям
Президент Владимир Путин заявил, что губернаторам надо все время получать обратную реакцию о своей работе.
Обновлено в 06:10
Авто
В России Toyota RAV4 стал бестселлером марки в мае
В результате Toyota оказалась на шестой позиции по продажам среди всех автопроизводителей в РФ, а рыночная доля марки достигла 5,6% против 5,5% годом ранее, согласно данным АЕБ Бестселлером Toyota в мае стал кроссовер RAV4, проданный в количестве 2519 единиц, что на 18% больше в сравнении с прошлым годом.
Обновлено в 05:14