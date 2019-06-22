Футбол

Селихову удалили фиксирующую пластину из левой рукиРИА Новости 03:40

Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
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Вартапетов: футболист «Спартака» Селихов подойдет к началу сезона в оптимальной форме

ТАСС03:59

Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки

Советский спорт03:32

Вратарю «Спартака» Селихову удалили пластину из левой руки

RT на русском04:45

Селихову удалили пластину из левой руки

Нева Спорт04:30

Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки

РИА Новости03:40

Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки

Чемпионат03:35

Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки

Спорт-Экспресс03:21
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:21, Вашингтон
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