Футбол

Селихову удалили фиксирующую пластину из левой рукиРИА Новости 03:40

Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
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Селихову удалили пластину из левой руки

Нева Спорт04:30

Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки

Советский спорт03:32

Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки

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Вартапетов: футболист «Спартака» Селихов подойдет к началу сезона в оптимальной форме

ТАСС03:59

Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки

РИА Новости03:40

Вратарю «Спартака» Селихову удалили пластину из левой руки

RT на русском04:45

Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки

Спорт-Экспресс03:21
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Начальник пресс-службы НМ ЛНР подчеркнул, что под видом информационного просвещения и медиа-образования молодежи «высокопоставленные оккупанты стремятся оправдать карательную операцию на Донбассе и убийство мирных граждан украинскими преступниками».
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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Крыму

"В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21110, пострадали водитель и три пассажира автомобиля Mitsubishi ASX, в том числе двое несовершеннолетних, а также пассажир Daewoo Matiz", - уточнили в пресс-службе.
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Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I, выполнявшего маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем.
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Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу.
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Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
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Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
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На одной из вечеринок в рамках «Кинотавра» Куркова появилась в компании режиссера Владимира Битокова.
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Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

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Цурская призналась, что не очень красиво ушла от Тутберидзе

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Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
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Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
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В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
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Роскомнадзор напоминает редакциям телеканалов, радиоканалов и вещателям, что 22 июня, в День памяти и скорби, на всей территории России на радио и телевидении отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня.
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