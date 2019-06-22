Селихову удалили фиксирующую пластину из левой рукиРИА Новости 03:40

Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Армия и оружие На Донбасс прибыл глава Военного комитета ЕС «Вместе с председателем Военного комитета ЕС генералом Грациано посетил ООС на Донбассе, чтобы узнать о ситуации с безопасностью прямо на месте», — пишет Божок.

Происшествия На Украине молния убила трех человек Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате попадания молнии в автобусную остановку в селе Беньковцы Ивано-Франковской области.

Политика Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.

Политика «Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает полёты в Грузию Накануне продажи билетов в Грузию после 8 июля начали отменять S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, «Победа» и Smartavia Накануне Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля выполнять пассажирские перевозки в Грузию.

Армия и оружие ВСУ учат детей, что в ЛНР и ДНР живут «неправильные» украинцы Начальник пресс-службы НМ ЛНР подчеркнул, что под видом информационного просвещения и медиа-образования молодежи «высокопоставленные оккупанты стремятся оправдать карательную операцию на Донбассе и убийство мирных граждан украинскими преступниками».

Авто Новый Kia Mohave замечен во время испытаний В Интернете опубликованы снимки с тестовых испытаний серийного внедорожника Kia Mohave следующего поколения.

Происшествия Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Крыму "В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21110, пострадали водитель и три пассажира автомобиля Mitsubishi ASX, в том числе двое несовершеннолетних, а также пассажир Daewoo Matiz", - уточнили в пресс-службе.

Армия и оружие Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I, выполнявшего маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем.

Шоу-бизнес Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.

Политика Определена роль русского языка в жизни украинцев Украинцы в повседневной жизни в равной степени пользуются как русским, так и украинским языком.

Политика Путин заявил об отсутствии планов передачи Южных Курил Россия не намерена передавать Южные Курилы, заявил президент РФ Владимир Путин.

Шоу-бизнес Равшану Куркову заподозрили в романе с женатым режиссером На одной из вечеринок в рамках «Кинотавра» Куркова появилась в компании режиссера Владимира Битокова.

Происшествия В США взорвался нефтеперерабатывающий завод В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Армия и оружие В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.

Культура Роскомнадзор напомнил правила вещания в День памяти и скорби Роскомнадзор напоминает редакциям телеканалов, радиоканалов и вещателям, что 22 июня, в День памяти и скорби, на всей территории России на радио и телевидении отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня.

Политика Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.