Футбол
Селихову удалили фиксирующую пластину из левой рукиРИА Новости 03:40
Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:53, Ашберн
Армия и оружие
На Донбасс прибыл глава Военного комитета ЕС
«Вместе с председателем Военного комитета ЕС генералом Грациано посетил ООС на Донбассе, чтобы узнать о ситуации с безопасностью прямо на месте», — пишет Божок.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
На Украине молния убила трех человек
Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате попадания молнии в автобусную остановку в селе Беньковцы Ивано-Франковской области.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России
Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 00:53
Происшествия
В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек
Обновлено вчера в 15:21
Политика
«Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает полёты в Грузию
Накануне продажи билетов в Грузию после 8 июля начали отменять S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, «Победа» и Smartavia Накануне Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля выполнять пассажирские перевозки в Грузию.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие
ВСУ учат детей, что в ЛНР и ДНР живут «неправильные» украинцы
Начальник пресс-службы НМ ЛНР подчеркнул, что под видом информационного просвещения и медиа-образования молодежи «высокопоставленные оккупанты стремятся оправдать карательную операцию на Донбассе и убийство мирных граждан украинскими преступниками».
Обновлено вчера в 08:11
Шоу-бизнес
Екатерина Климова грустит под песню «Не отрекаются любя»
Обновлено в 03:09
Авто
Новый Kia Mohave замечен во время испытаний
В Интернете опубликованы снимки с тестовых испытаний серийного внедорожника Kia Mohave следующего поколения.
Обновлено вчера в 08:34
Гаджеты
Samsung оснастит Galaxy A90 5G-модемом
Обновлено в 03:40
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Крыму
"В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21110, пострадали водитель и три пассажира автомобиля Mitsubishi ASX, в том числе двое несовершеннолетних, а также пассажир Daewoo Matiz", - уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I, выполнявшего маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Определена роль русского языка в жизни украинцев
Украинцы в повседневной жизни в равной степени пользуются как русским, так и украинским языком.
Обновлено вчера в 20:29
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Политика
Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны
Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Политика
Путин заявил об отсутствии планов передачи Южных Курил
Россия не намерена передавать Южные Курилы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Равшану Куркову заподозрили в романе с женатым режиссером
На одной из вечеринок в рамках «Кинотавра» Куркова появилась в компании режиссера Владимира Битокова.
Обновлено вчера в 12:00
Спорт
Цурская призналась, что не очень красиво ушла от Тутберидзе
Обновлено в 02:35
Авто
В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
Обновлено вчера в 05:45
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Культура
Роскомнадзор напомнил правила вещания в День памяти и скорби
Роскомнадзор напоминает редакциям телеканалов, радиоканалов и вещателям, что 22 июня, в День памяти и скорби, на всей территории России на радио и телевидении отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня.
Обновлено в 04:32
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 04:44
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено вчера в 09:08
Авто
Опубликован список самых надежных марок авто
Обновлено вчера в 07:33