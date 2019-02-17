Футбол
Селихов вернулся в общую группу «Спартака»ProstoProSport 15:25
Голкипер «Спартака» Александр Селихов сегодня проводил тренировку в общей группе московского клуба. Вратарь был заменен по ходу товарищеского матча со «Слованом». Сообщалось, что у 24-летнего футболиста проблемы с поясницей.
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 17:23, Ашберн
Политика
Посольство назвало провокацией появление российского флага в Солсбери
Посольство России в Лондоне заявило, что появление российского флага на соборе в британском Солсбери, если этот инцидент действительно произошёл, является «добротной провокацией».
Обновлено в 14:26
Политика
Глава ОБСЕ выразил обеспокоенность героизацией Бандеры
«В разговоре с главой МИД Украины Павлом Климкиным руководитель словацкого дипведомства Мирослав Лайчак выразил обеспокоенность словацкой общественности в связи с нарастанием национализма на Украине, связанного, кроме прочего, с героизацией Степана Бандеры», — заявил Гандел.
Обновлено в 16:55
Общество
Названы регионы с самым высоким качеством жизни
На регионы первой десятки рейтинга по качеству жизни приходится около половины суммарного ВРП субъектов РФ, 40% оборота розничной торговли страны и около 40% инвестиций в основной капитал.
Обновлено в 16:13
Спорт
Биатлонист Гараничев не примет участия в смешанной эстафете
Обновлено в 12:27
Здоровье
Ученые посоветовали продукты от жира на животе
Что же касается интенсивных тренировок в спортзале, специалисты напоминают, что в результате лишний жир сперва уходит с непроблемных зон: рук, груди, спины, — а живот и бедра худеют в последнюю очередь.
Обновлено в 07:57
Экономика
Baring Vostok: фигурирующие в деле Калви компании ему лично не подконтрольны
Baring Vostok отмечает, что информация, распространенная стороной обвинения, «не соответствует действительности и вводит общественность в заблуждение относительно возможностей и полномочий» господина Калви.
Обновлено в 07:31
Экономика
Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA
Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA).
Обновлено в 07:09
Происшествия
Время ожидания в очереди на выставку Куинджи составляет два часа
Как сообщает телеканал Москва 24, время ожидания в очереди на выставку составляет два часа.
Обновлено в 07:35
Политика
В Белом доме заявили о готовности Трампа применить вето при споре о ЧП
«Очевидно, что президент гарантированно собирается защитить свою национальную декларацию [о чрезвычайном положении]», — сообщил в интервью телеканалу Миллер, заверив, что в случае, если конгресс не одобрит этот документ, Трамп наложит на это решение право вето.
Обновлено в 15:02
Политика
Саакашвили сдал анализ на «негрузинскую кровь»
Обновлено в 12:09
Наука
Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака
Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
Происшествия
«О складировании материалов речи не шло». После ночного допроса подрядчик рассказал, что могло стать причиной ЧП в корпусе ИТМО
Обновлено в 16:30
Футбол
Гол Мбаппе помог «ПСЖ» одержать победу над «Сент-Этьеном»
"Пари Сен-Жермен" одолел "Сент-Этьен" в матче 25-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
Происшествия
В драке в Москве погиб чемпион России по рукопашному бою
Обновлено в 07:29
Политика
FT: ФРГ откажется от экстрадиции граждан в Британию после Brexit
Германия прекратит экстрадировать своих граждан в Великобританию сразу же после выхода Лондона из состава Евросоюза.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
В США назвали условие прекращения поддержки оппозиции в Сирии
США прекратят оказывать военную помощь вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в том случае, если СДС будут сотрудничать с президентом Сирии Башаром Асадом или Россией.
Обновлено в 17:05
Политика
Премьер Польши не поедет в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистах
История конфликта МИД Польши вызвал посла Израиля в республике Анну Азари после появления в газете The Jerusalem Post слов Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны.
Обновлено в 10:24
Кино
«Алита: Боевой ангел» неудачно стартовала в прокате
Экранизация японской манги "Алита: Боевой ангел" неудачно стартовала в американском прокате, собрав в свои первые выходные лишь 27,8 миллиона долларов.
Обновлено в 13:19
Финансы
Орешкин посоветовал хранить сбережения в рублях
Краткосрочная волатильность рубля на валютном рынке сохранится, но в долгосрочной перспективе он устойчив и будет плавно укрепляться в реальном выражении, считает министр экономического развития России Максим Орешкин.
Обновлено в 09:57
Общество
Москвичей предупредили о заморозках
Жителей Москвы предупредили о заморозках в ночь на понедельник, 18 февраля, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:55
Армия и оружие
Белоруссия скорректирует план обороны страны
Белоруссия скорректирует в нынешнем году план обороны государства, который будет действовать в течение ближайших пяти лет.
Обновлено в 14:37
Общество
Мавзолей Ленина закрывается на профилактику
Обновлено в 16:12
Происшествия
В ИТМО считают еще три корпуса вуза небезопасными для студентов
Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение, просит провести экспертизу не только пострадавшего здания, но и трех соседних корпусов, где пока решено не проводить занятия, сообщает вуз.
Обновлено в 13:09
Политика
Застрявшие на Гаити канадские туристы вернулись домой
Около 140 граждан Канады в воскресенье благополучно покинули Гаити и вернулись на родину.
Обновлено в 16:45
Происшествия
Преподаватель ИТМО спасла абитуриентов во время обрушения перекрытий
Абитуриентка Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Алиса Демкина рассказала о том, как преподаватель подготовительных курсов по русскому языку Юлия Кальниченко спасла ее и других учащихся во время частичного обрушения перекрытий в здании вуза.
Обновлено в 07:13
Общество
Умер народный артист России и Башкортостана Загир Валитов
Народный артист России и Башкортостана, актер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов умер в Уфе.
Обновлено в 13:14
Политика
США доставят дополнительную гуманитарную помощь для Венесуэлы
США доставят в субботу дополнительную гуманитарную помощь в колумбийский город Кукута на границе с Венесуэлой, сообщили в госдепартаменте.
Обновлено 15 февраля в 16:13
Политика
В СЖР раскритиковали отказ Порошенко общаться с российскими СМИ
Отказ президента Украины Петра Порошенко общаться с российскими журналистами показывает, что страна далека от декларируемых европейских ценностей, к которым относится свобода слова.
Обновлено в 13:24