Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСелихов пропускает тренировку накануне игры с «Брагой»

Спартак — Брага
сегодня
в 13:15
Лига Европы, Плей-офф
Москва, Стадион «Спартак»
В четверг "Спартак" в Москве сыграет с "Брагой" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Игра в Португалии завершилась победой "Браги" со счетом 1:0. "Селихов пропускает тренировку по рекомендации медицинского штаба", — сообщили в пресс-службе "Спартака".
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Все игроки «Спартака» тренируются в общей группе перед матчем с «Брагой», кроме Селихова

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