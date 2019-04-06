Футбол

Селихов получил травму в матче с ЦСКАМатч ТВ 13:28

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов не смог завершить матч 22-го тура РПЛ против ЦСКА.
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Вратаря «Спартака» Селихова вынуждено заменили по ходу дерби с ЦСКА

РИА Новости13:37

«Спартак» пожелал Селлихову в день рождения «здоровья и возвращения в строй»

Матч ТВ18:05

Вратарь «Спартака» Селихов в матче с ЦСКА сломал палец

Sport24.ru15:54

Селихов «отправил» новость об инциденте с Кононовым в три мусорных ведра

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Селихов отреагировал на новость о конфликте с Кононовым (фото)

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«Спартак»: у Селихова перелом мизинца

Спорт-Экспресс16:03

У Селихова оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца

Sports.ru16:00
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
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Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 миллионов, живут в нищете

Обновлено в 14:30
Политика

Кличко раскритиковал сдачу анализов Зеленским и Порошенко

Украинский боксёр Владимир Кличко заявил, что полноценный анализ крови нельзя сделать за «пару часов», как это произошло в случае с кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 16:59
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54
Авто

Компания Xiaomi выпустит свой первый автомобиль

Китайский производитель Xiaomi заявил, что вместе с автопроизводителем Bestune выпустит внедорожник под брендом Redmi.
Обновлено в 05:43
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено в 17:48
Общество

В Вашингтоне захоронили прах правозащитницы Людмилы Алексеевой

Обновлено в 15:52
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне

Чарльз Роули, который летом прошлого года получил дозу отравления в британском городе Эймсбери (недалеко от Солсбери), в субботу побывал в российском посольстве в Лондоне.
Обновлено в 18:13
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в Неву

Легковой автомобиль вылетел с набережной Лейтенанта Шмидта и упал в реку Неву в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:03
Хоккей

Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ

Россиянин Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в последнем матче сезона против "Бостона" и превзошел рекорд Александра Могильного по очкам за сезон для отечественных хоккеистов в НХЛ.
Обновлено в 16:50
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено 04 апреля в 16:41
Шоу-бизнес

Владимир Познер: «Я дал дочери пощечину, потому что она плохо ела»

Обновлено в 08:30
Происшествия

Истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Футбол

Галицкий: «Наш футбол точно развивается. Я вижу великолепное будущее»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий считает, что российский футбол ждет великолепное будущее.
Обновлено в 17:53
Происшествия

В Париже в доме во время пожара произошёл взрыв

Во французской столице в 19-м округе произошло крупное возгорание и последующий взрыв на территории многоэтажного жилого дома, на месте чрезвычайного происшествия ведут работу сотрудники пожарной службы.
Обновлено в 17:25
Политика

Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»

Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Политика

Мадуро сообщил о расследовании атак на энергосистему Венесуэлы

Боливарианский лидер Николас Мадуро заявил, что энергосистема Венесуэлы подвергалась атакам не только из Соединенных Штатов, но и стран Южной Америки, в том числе из Чили и Колумбии.
Обновлено в 17:22
Спорт

«Белогорье» обыграло «Факел» в первом четвертьфинале Суперлиги

Волейболисты «Белогорья» в гостях одержали победу над «Факелом» в первом матче четвертьфинала мужской Суперлиги.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Общество

Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей

Обновлено в 14:53
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Футбол

Месси побил рекорд Касильяса по победам в Ла Лиге

Обновлено в 17:23
Политика

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Спорт

Гимнастка Аверина победила в многоборье на этапе Кубка мира в Италии

Обновлено в 14:28
Политика

Украина проиграла в ВТО России спор о транзите товаров

Всемирная торговая организация (ВТО) вынесла решение, касающееся спорта между Россией и Украиной, касательно ограничений транзита товаров через Украину.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Врачи отговаривали Заворотнюк от беременности

Обновлено в 11:01
Происшествия

СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
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