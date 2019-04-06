Футбол
Селихов получил травму в матче с ЦСКАМатч ТВ 13:28
Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов не смог завершить матч 22-го тура РПЛ против ЦСКА.
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Политика
Кличко раскритиковал сдачу анализов Зеленским и Порошенко
Украинский боксёр Владимир Кличко заявил, что полноценный анализ крови нельзя сделать за «пару часов», как это произошло в случае с кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 16:59
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
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Авто
Компания Xiaomi выпустит свой первый автомобиль
Китайский производитель Xiaomi заявил, что вместе с автопроизводителем Bestune выпустит внедорожник под брендом Redmi.
Обновлено в 05:43
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне
Чарльз Роули, который летом прошлого года получил дозу отравления в британском городе Эймсбери (недалеко от Солсбери), в субботу побывал в российском посольстве в Лондоне.
Обновлено в 18:13
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в Неву
Легковой автомобиль вылетел с набережной Лейтенанта Шмидта и упал в реку Неву в Санкт-Петербурге.
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Хоккей
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Россиянин Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в последнем матче сезона против "Бостона" и превзошел рекорд Александра Могильного по очкам за сезон для отечественных хоккеистов в НХЛ.
Обновлено в 16:50
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено 04 апреля в 16:41
Происшествия
Истребитель F-16 подстрелил сам себя
Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»
В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Футбол
Галицкий: «Наш футбол точно развивается. Я вижу великолепное будущее»
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий считает, что российский футбол ждет великолепное будущее.
Обновлено в 17:53
Происшествия
В Париже в доме во время пожара произошёл взрыв
Во французской столице в 19-м округе произошло крупное возгорание и последующий взрыв на территории многоэтажного жилого дома, на месте чрезвычайного происшествия ведут работу сотрудники пожарной службы.
Обновлено в 17:25
Политика
Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»
Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Политика
Мадуро сообщил о расследовании атак на энергосистему Венесуэлы
Боливарианский лидер Николас Мадуро заявил, что энергосистема Венесуэлы подвергалась атакам не только из Соединенных Штатов, но и стран Южной Америки, в том числе из Чили и Колумбии.
Обновлено в 17:22
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«Белогорье» обыграло «Факел» в первом четвертьфинале Суперлиги
Волейболисты «Белогорья» в гостях одержали победу над «Факелом» в первом матче четвертьфинала мужской Суперлиги.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Общество
Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено в 14:53
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Футбол
Месси побил рекорд Касильяса по победам в Ла Лиге
Обновлено в 17:23
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Политика
Украина проиграла в ВТО России спор о транзите товаров
Всемирная торговая организация (ВТО) вынесла решение, касающееся спорта между Россией и Украиной, касательно ограничений транзита товаров через Украину.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Врачи отговаривали Заворотнюк от беременности
Обновлено в 11:01
Происшествия
СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35