Селихов получил травму в матче с ЦСКАМатч ТВ 13:28

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов не смог завершить матч 22-го тура РПЛ против ЦСКА.

Селихов получил травму в матче с ЦСКА

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