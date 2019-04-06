Футбол
Селихов получил перелом в дерби с ЦСКАSportbox.RU вчера в 15:57
Стал известен характер травмы вратаря «Спартака» Александра Селихова, которую он получил в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Как сообщает пресс-служба красно-белых, голкипер сломал палец руки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Политика
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Матвиенко рассказала об их работе с Путиным
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о своей работе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:30
Религия
Православные верующие отмечают Благовещение
"В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и день преставления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию Василия Великого в Благовещенском соборе Московского Кремля, который являлся домовым храмом русских государей", - сообщили ТАСС в пресс-службе предстоятеля Русской православной церкви.
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Стас Михайлов рассказал о своей болезни
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Посол России встретился с отравленным в Эймсбери британцем Роули
Житель Эймсбери Чарли Роули, который, по заявлению британских властей, был отравлен нервно-паралитическим препаратом, не знает ни о своем отравлении, ни о лечении.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В Одинцово загорелся гостиничный комплекс
Обновлено в 01:43
Политика
На Западе заявили о выходе России из космической гонки
Космическая гонка началась снова, и амбиции мировых держав сконцентрировались на покорении Луны, однако основные участники поменялись: Россию теперь сменил Китай, пишет Le Figaro.
Обновлено в 01:53
Недвижимость
Семьи с детьми получат право брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
В настоящее время льготная ипотека по субсидируемой ставке 6% годовых действует лишь на три, пять и восемь лет.
Обновлено 05 апреля в 07:46
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 17:18
Хоккей
«Сан-Хосе» выиграл у «Колорадо»
"Сан-Хосе" добился победы над "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2. "Акулы" набрали 101 очко и заняли второе место в западной конференции.
Обновлено в 01:12
Происшествия
На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним
В поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Небольшое судно обрушило мост в Бразилии
Часть моста через реку Моджу в бразильском штате Пара обрушилась в утром субботу, 6 апреля.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
В Венесуэле 5 млн человек вышли на митинги в поддержку Мадуро
Свыше 5 млн человек приняли участие в манифестациях в поддержку правительства в разных городах Венесуэлы.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
В сети появилось видео загадочных вспышек света над Самарской областью
Около 22:00 в Самаре и области раздались звуки похожие на взрывы, а в небе появились вспышки света.
Обновлено вчера в 17:21
Хоккей
Хоккеист Кучеров впервые в карьере выиграл «Арт Росс Трофи»
Обновлено в 02:00
Политика
Нетаньяху пообещал аннексировать территории на Западном берегу Иордана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в предвыборном телеинтервью пообещал аннексировать территорию, на которой находятся еврейские поселения на оккупированных палестинских землях Западного берега реки Иордан.
Обновлено вчера в 14:21
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено 05 апреля в 18:52
Политика
Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit
Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
Обновлено в 01:50
Здоровье
В России появится новая медицинская специализация
С 2020 года в российских вузах появится новая медицинская профессия — врач реабилитационной и физической медицины.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»
Обновлено вчера в 18:13
Хоккей
«Салават Юлаев» в овертайме переиграл «Авангард»
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Путин поздравил геологов с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов геологических служб с Днём геолога.
Обновлено в 02:53
Единоборства
Лобов победил в дебютном бою в Bare Knuckle FC
В главном бою вечера боец ММА Артем Лобов победил экс-бойца UFC американца Джейсона Найта.
Обновлено в 02:07
Гаджеты
Пользователь показал, как взломать дактилоскоп у Samsung Galaxy S10
Обновлено вчера в 05:06
Армия и оружие
ВКС испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ» против квадрокоптеров
Военнослужащие Воздушно-космических сил (ВКС) испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны России, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
Обновлено вчера в 15:01
Авто
Назван ТОП-3 способов купить новый автомобиль дешевле
Обратившись к экспертам, «Автоновости дня» составили ТОП-3 самых действенных способов купить новый автомобиль дешевле.
Обновлено в 02:00
Космос
Космическая станция «Хаябуса-2» сбросила бомбу на астероид Рюгу
Обновлено 05 апреля в 02:30
Происшествия
В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:20
Космос
Астрономы обнаружили необычную мертвую галактику
Исследователи нашли мертвую галактику ZF-COSMOS-20115, которая отличалась небывалыми темпами образования новых звезд.
Обновлено вчера в 23:32