Футбол

Селихов получил перелом в дерби с ЦСКАSportbox.RU вчера в 15:57

Стал известен характер травмы вратаря «Спартака» Александра Селихова, которую он получил в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Как сообщает пресс-служба красно-белых, голкипер сломал палец руки.
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Селихов отреагировал на новость о конфликте с Кононовым (фото)

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Вратарь «Спартака» Селихов в матче с ЦСКА сломал палец

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Селихов получил перелом в дерби с ЦСКА

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У Селихова оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца

Sports.ruвчера в 16:00
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
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ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о своей работе с российским лидером Владимиром Путиным.
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Православные верующие отмечают Благовещение

"В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и день преставления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию Василия Великого в Благовещенском соборе Московского Кремля, который являлся домовым храмом русских государей", - сообщили ТАСС в пресс-службе предстоятеля Русской православной церкви.
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Стас Михайлов рассказал о своей болезни

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Житель Эймсбери Чарли Роули, который, по заявлению британских властей, был отравлен нервно-паралитическим препаратом, не знает ни о своем отравлении, ни о лечении.
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Космическая гонка началась снова, и амбиции мировых держав сконцентрировались на покорении Луны, однако основные участники поменялись: Россию теперь сменил Китай, пишет Le Figaro.
Обновлено в 01:53
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Семьи с детьми получат право брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

В настоящее время льготная ипотека по субсидируемой ставке 6% годовых действует лишь на три, пять и восемь лет.
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Лолита раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 17:18
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«Сан-Хосе» выиграл у «Колорадо»

"Сан-Хосе" добился победы над "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2. "Акулы" набрали 101 очко и заняли второе место в западной конференции.
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Часть моста через реку Моджу в бразильском штате Пара обрушилась в утром субботу, 6 апреля.
Обновлено вчера в 21:39
Политика

В Венесуэле 5 млн человек вышли на митинги в поддержку Мадуро

Свыше 5 млн человек приняли участие в манифестациях в поддержку правительства в разных городах Венесуэлы.
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
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Происшествия

В сети появилось видео загадочных вспышек света над Самарской областью

Около 22:00 в Самаре и области раздались звуки похожие на взрывы, а в небе появились вспышки света.
Обновлено вчера в 17:21
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Хоккеист Кучеров впервые в карьере выиграл «Арт Росс Трофи»

Обновлено в 02:00
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в предвыборном телеинтервью пообещал аннексировать территорию, на которой находятся еврейские поселения на оккупированных палестинских землях Западного берега реки Иордан.
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Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
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Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов геологических служб с Днём геолога.
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В главном бою вечера боец ММА Артем Лобов победил экс-бойца UFC американца Джейсона Найта.
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