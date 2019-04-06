Селихов получил перелом в дерби с ЦСКАSportbox.RU 15:57

Стал известен характер травмы вратаря «Спартака» Александра Селихова, которую он получил в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Как сообщает пресс-служба красно-белых, голкипер сломал палец руки.

Селихов получил перелом в дерби с ЦСКА

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