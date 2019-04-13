Футбол
Селихов показал прооперированный палецЧемпионат вчера в 18:17
Напомним, Селихов сломал палец руки во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2). На 68-й минуте встречи его заменил голкипер Александр Максименко. Сообщается, что 25-летний российский вратарь сможет вернуться к тренировкам без ограничений через четыре недели.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:37, Ашберн
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В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств
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Котенок выжил после получасовой стирки в машинке
Шестимесячный котенок Поппи выжил после получасового цикла стирки в стиральной машине.
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Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
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В Черном море завершились учения НАТО «Морской щит»
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Армия и оружие
Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии
В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
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Россиянин получил награду в Китае за спасение утопающего
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Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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4 правила зарядки телефона, которые позволят ему работать дольше
Эксперты уверены, что они «жгут» батареи. Служба информации ИД «Волгоградская правда».
Обновлено вчера в 13:51
Футбол
«Уфа» не смогла реализовать пенальти и сыграла вничью с «Енисеем»
"Енисей" и "Уфа" сыграли вничью в матче 23-го тура РПЛ.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве
Министерство иностранных дел Японии выразило протест послу США Уильяму Хагерти в связи со смертью японки на Окинаве, которую, как предполагается, убил американский военный.
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Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
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Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников
Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.
Обновлено вчера в 13:27
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Депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о доходах
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Армия и оружие
При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР
По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.
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Екатерина Климова показала 3-летнюю дочь в образе принцессы
Екатерина Климова давно перестала скрывать своих детей, в частности, младшую дочь Бэллу, рожденную в браке с Гелой Месхи, от поклонников.
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У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель
У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
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Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
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Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой
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Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
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Авто
В Сети появилось первое изображение Skoda Octavia Wagon
Octavia является самой важной моделью бренда. К выходу в этом году готовится уже пятое поколение модели.
Обновлено вчера в 04:38