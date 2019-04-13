Футбол

Селихов показал прооперированный палецЧемпионат вчера в 18:17

Напомним, Селихов сломал палец руки во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2). На 68-й минуте встречи его заменил голкипер Александр Максименко. Сообщается, что 25-летний российский вратарь сможет вернуться к тренировкам без ограничений через четыре недели.
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Селихов показал прооперированный палец после перелома (фото)

Советский спортвчера в 17:15

Селихов показал прооперированный палец

Чемпионатвчера в 18:17

Жуть ночи. Селихов показал травмированный палец

Спорт-Экспрессвчера в 18:04

Вратарь «Спартака» показал кровавый снимок прооперированного пальца

Газета.Ruвчера в 18:02

«Вкуснятина». Селихов показал, как выглядит прооперированный палец

Sport24.ruвчера в 17:23

Селихов – об оперированном пальце: «Вкуснятина»

ProstoProSportвчера в 18:19

Вратарь «Спартака» показал фотографию после операции. ФОТО

Sport.ruвчера в 18:59
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Происшествия

В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
Обновлено в 07:47
Общество

Суд оштрафовал «Горячую линию» Пономарева за отказ стать иноагентом

Мещанский суд Москвы признал некоммерческую организацию правозащитника Льва Пономарева "Горячая линия" виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, и назначил штраф в размере 300 тыс. руб. Об этом говорится в постановлении суда.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Котенок выжил после получасовой стирки в машинке

Шестимесячный котенок Поппи выжил после получасового цикла стирки в стиральной машине.
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Происшествия

При взрыве на заводе в Лисичанске на Украине погибла женщина

Обновлено в 06:15
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Общество

Самый богатый депутат Госдумы от Воронежской области увеличил доходы

Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

Соседи не замечали ничего плохого за владельцем дома в Тюмени, где в ходе контртеррористической операции были ликвидированы боевики.
Обновлено в 08:00
Технологии

Роскомнадзор призвал к осторожности при просмотре «Игры престолов»

Обновлено в 07:27
Армия и оружие

В Черном море завершились учения НАТО «Морской щит»

Корабли постоянной морской группы НАТО завершили учения "Морской щит — 2019" в Черном море, сообщило объединенное морское командование альянса.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Россиянин получил награду в Китае за спасение утопающего

Обновлено вчера в 21:41
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы

«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Гаджеты

4 правила зарядки телефона, которые позволят ему работать дольше

Эксперты уверены, что они «жгут» батареи. Служба информации ИД «Волгоградская правда».
Обновлено вчера в 13:51
Футбол

«Уфа» не смогла реализовать пенальти и сыграла вничью с «Енисеем»

"Енисей" и "Уфа" сыграли вничью в матче 23-го тура РПЛ.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

Министерство иностранных дел Японии выразило протест послу США Уильяму Хагерти в связи со смертью японки на Окинаве, которую, как предполагается, убил американский военный.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот

Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено вчера в 11:51
Экономика

Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников

Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.
Обновлено вчера в 13:27
Общество

Депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о доходах

Обновлено в 04:14
Общество

В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла

Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
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Хоккей

ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ

Обновлено вчера в 18:35
Авто

Названа оптимальная скорость движения для максимальной экономии топлива

Обновлено в 06:26
Армия и оружие

При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР

По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала 3-летнюю дочь в образе принцессы

Екатерина Климова давно перестала скрывать своих детей, в частности, младшую дочь Бэллу, рожденную в браке с Гелой Месхи, от поклонников.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия

У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель

У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
Обновлено в 05:47
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32
Единоборства

Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой

Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
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Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
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В Сети появилось первое изображение Skoda Octavia Wagon

Octavia является самой важной моделью бренда. К выходу в этом году готовится уже пятое поколение модели.
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Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

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Российский футболист, вратарь московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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