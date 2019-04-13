Футбол

Селихов показал прооперированный палецЧемпионат вчера в 18:17

Напомним, Селихов сломал палец руки во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2). На 68-й минуте встречи его заменил голкипер Александр Максименко. Сообщается, что 25-летний российский вратарь сможет вернуться к тренировкам без ограничений через четыре недели.
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Селихов показал прооперированный палец

Чемпионатвчера в 18:17

Жуть ночи. Селихов показал травмированный палец

Спорт-Экспрессвчера в 18:04

Вратарь «Спартака» показал кровавый снимок прооперированного пальца

Газета.Ruвчера в 18:02

Селихов показал прооперированный палец после перелома (фото)

Советский спортвчера в 17:15

Селихов выбыл из строя до конца сезона

Metaratings10 апреля в 12:14

Из-за травмы руки орловский вратарь «Спартака» выбыл из спорта на полтора месяца

КП - Орел10 апреля в 04:26

«Спартак» объявил сроки восстановления основного вратаря после операции

Стадион10 апреля в 04:25
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Происшествия

Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца

Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

Тело забитого камнями мужчины обнаружили в Москве

Обновлено вчера в 19:22
Происшествия

Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего

Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено вчера в 21:17
Политика

Оливер Стоун выступил в защиту Ассанжа

Американский режиссер Оливер Стоун выступил в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который, по его мнению, всегда старался принести пользу человечеству.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя

Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

В Тюмени завершилась контртеррористическая операция

Никто не пострадал Среди мирных жителей жертв и пострадавших в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени, по предварительным данным, нет, сообщила РИА Новости в пятницу представитель департамента здравоохранения региона.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол

«Спартак» отправит Гулиева в дубль и оштрафует на 5 млн

Как сообщает телеграм-канал Baza, полузащитник при зарплате 6 млн рублей в месяц будет оштрафован на 5 млн рублей и сослан в дублирующий состав.
Обновлено вчера в 05:44
Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Спорт

Россия опустилась на третье место на командном ЧМ по фигурному катанию

Обновлено 11 апреля в 10:16
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Обновлено вчера в 11:33
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

В Дагестане в ДТП два человека погибли, трое пострадали

Обновлено вчера в 19:11
Наука

В Марианской впадине найдены питающиеся нефтью бактерии

Обновлено вчера в 00:24
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева: «Иногда было так больно, что сознание отключалось»

Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО

Обновлено вчера в 23:17
Политика

Порошенко выступил за проведение выборов в Донбассе до марта 2020 года

«Как только безопасный компонент минских договорённостей будет установлен, сразу перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы и таким образом завершить политический процесс», — заявил Порошенко.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Хакеры выложили в сеть данные о тысячах сотрудников полиции и ФБР

Речь идет о десятках файлов, содержащих личную информацию нескольких тысячах сотрудников полиции и ФБР: имена, личные и служебные адреса электронной почты, названий должностей, телефонные номера домашние адреса, пишет Techcrunch.
Обновлено в 00:20
Единоборства

С прицелом на Макгрегора: Ломаченко проведет бой с Кроллой

Обновлено вчера в 15:33
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 04:03
Автоспорт

Изола: На этот раз гранулирования удалось избежать

В пятницу в Шанхае, как и год назад, было достаточно прохладно, но на этот раз светило солнце, прогревшее асфальт до 30 градусов уже в утренней тренировке,так что гранулирования резины удалось избежать.
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:11
Общество

Популярность рэпера Гнойного объяснили знанием Достоевского

Гнойный (настоящее имя Вячеслав Машнов) приобрел известность после словесной дуэли с рэпером Оксимироном (Мирон Федоров).
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие

В Казань прибыл поезд-музей с экспозицией «Сирийский перелом»

На железнодорожный вокзал «Казань-1» прибыл поезд-музей с экспозицией «Сирийский перелом».
Обновлено вчера в 03:07
Общество

КС запретил включать в МРОТ доплаты за выходные и ночные смены

Российский Конституционный суд (КС) разъяснил, что компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты не могут включаться в минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
Обновлено вчера в 23:54
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Музыка

Автор песен Бузовой раскрыл суммы своих гонораров

Как заявил артист, он не часто соглашается на такую работу.
Обновлено вчера в 02:52
Экономика

Visa повысила бесконтактный лимит по картам российских банков

Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода с 1 тысячи рублей до 3 тысяч.
Обновлено вчера в 23:11
Космос

Впервые сфотографированной черной дыре дали имя

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено вчера в 14:20
Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено 11 апреля в 13:00
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Российский футболист, вратарь московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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