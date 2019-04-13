Футбол
Селихов показал прооперированный палецЧемпионат вчера в 18:17
Напомним, Селихов сломал палец руки во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2). На 68-й минуте встречи его заменил голкипер Александр Максименко. Сообщается, что 25-летний российский вратарь сможет вернуться к тренировкам без ограничений через четыре недели.
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Из-за травмы руки орловский вратарь «Спартака» выбыл из спорта на полтора месяца
КП - Орел10 апреля в 04:26
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