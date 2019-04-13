Футбол
Селихов показал прооперированный палецЧемпионат вчера в 18:17
Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов показал прооперированный палец после перелома в своём «инстаграме». Он подписал фотографию «Вкуснятина».
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Из-за травмы руки орловский вратарь «Спартака» выбыл из спорта на полтора месяца
КП - Орел10 апреля в 04:26
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Происшествия
Режим контртеррористической операции в Тюмени снят
Обновлено в 00:49
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:01
Автоспорт
Албон не выступит в квалификации Гран-при Китая
Партнер россиянина Даниила Квята по "Торо Россо" таиландско-британский гонщик Александр Албон, разбивший свой болид в третьей сессии свободных заездов на юбилейном 1000-м Гран-при в истории "Формулы-1" в Китае, не примет участие в квалификации.
Обновлено в 01:41
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Спорт
Алина Загитова: «Собака была стимулом для победы на Олимпиаде»
Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что просила своих родителей купить ей собаку в случае удачного выступления на Олимпиаде-2018.
Обновлено вчера в 11:04
Хоккей
«Питтсбург» потерпел второе поражение в серии с «Айлендерс»
Обновлено вчера в 23:37
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Хакеры получили данные полицейских и сотрудников федеральных служб США
Неизвестные хакеры похитили информацию о нескольких тысячах американских полицейских и сотрудников федеральных служб страны.
Обновлено в 00:23
Политика
Зеленский оценил встречу с Макроном
Обновлено вчера в 11:21
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Обновлено вчера в 14:26
Технологии
Роскомнадзор заявил об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов»
Просмотр последнего сезона телесериала «Игра престолов» на бесплатных онлайн-ресурсах может быть чреват заражением компьютера вредоносным ПО, заявили 12 апреля в Роскомнадзоре.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:11
Общество
Роскомнадзор заблокировал СМИ из Ярославля за новость о Путине
Напомним, что 31 марта и 1 апреля ряд СМИ в Ярославле опубликовали информацию о граффити на колоннах здания регионального МВД.
Обновлено 11 апреля в 09:38
Армия и оружие
Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Мировой столицей «Тотального диктанта 2019» стал Таллин
Таллин завоевал статус мировой столицы "Тотального диктанта" в 2019 году благодаря тому, что уже три года подряд (2016, 2017, 2018) становится не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире, собирая в 2018 - 2300 человек, в 2017 году - 3000 человек, а в 2016 году - 2300, рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.
Обновлено вчера в 21:07
Наука
Новый смертельный грибок поражает пенсионеров по всему миру
В больницах по всему миру был обнаружен новый смертельный микроорганизм Candida auris, поражающий в большинстве случаев только людей пенсионного возраста.
Обновлено 10 апреля в 22:08
Технологии
Отечественную ОС «Эльбрус» за 8 дней скачали около 50 тысяч раз
ОС устанавливают не только представители госструктур и организаций, количество скачиваний системы только за первые восемь суток достигло порядка 50 тысяч.
Обновлено вчера в 10:27
Хоккей
Кучерову грозит дисквалификация за грубый прием в матче Кубка Стэнли
Российский хоккеист "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров рискует получить дисквалификацию за грубый прием во втором матче серии Кубка Стэнли против "Коламбус Блю Джекетс".
Обновлено в 00:33
Авто
СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ
Новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который автопроизводитель назвал «Русский Prado», будет представлять собой модернизированную модель Patriot.
Обновлено в 01:58
Здоровье
Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака
Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
Обновлено вчера в 10:53
Общество
Голикова назвала регионы с самой высокой и низкой смертностью
По итогам 2018 года смертность остается самой высокой в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, уточнила Голикова, выступая на заседании коллегии Минтруда РФ 12 апреля.
Обновлено вчера в 07:42
Кино
Опубликован первый тизер нового эпизода «Звёздных войн»
Первый тизер «Звездные войны: Эпизод IX» опубликован на YouTube.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Трамп обвинил демократов в бегстве жителей из Нью-Йорка
Президент США Дональд Трамп заявил, что жители Нью-Йорка массово покидают город из-за политики демократов в отношении мигрантов.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Агрессивного водителя примотали скотчем к столбу в Киеве
Обновлено вчера в 19:16
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Обновлено вчера в 21:37
Экономика
Доходы членов российского правительства сократились за год в два с половиной раза
Лидером по доходам в 2017 г. стал вице-премьер Александр Хлопонин. На втором месте шел министр сельского хозяйства Александр Ткачев.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено вчера в 17:16
Гаджеты
4 правила зарядки телефона, которые позволят ему работать дольше
Эксперты уверены, что они «жгут» батареи.
Обновлено вчера в 13:51