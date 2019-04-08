Футбол
Селихов перенёс операцию и приступит к тренировкам через четыре неделиLife.ru 10:55
Отмечается также, что вернуться к тренировкам 25-летний вратарь сможет через четыре недели.
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