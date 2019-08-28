Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСелихов не тренируется со «Спартаком»

Спартак — Брага
сегодня
в 13:15
Лига Европы, Плей-офф
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Селихов не тренируется по медицинским рекомендациям, а Малколм Баду работает в зале по индивидуальной программе.
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