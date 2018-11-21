Футбол
Голкипер московского футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов заявил, что из-за проблем с пяткой ему потребовались специально изготовленные для него бутсы. Селихов получил разрыв ахиллова сухожилия в мае. В ноябре голкипер начал работать в общей группе с небольшими ограничениями.
РИА Новости03:54
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Футбол
Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку
Форвард сборной России Артем Дзюба после поражения от Швеции (0:2) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги наций высказал слова благодарности болельщикам.
Обновлено в 05:12
Футбол
Мбаппе и Неймар избежали серьезных травм
Неймар был заменен на 8-й минуте товарищеского матча между Бразилией и Камеруном из-за мышечных проблем, Мбаппе – из-за травмы плеча в матче Франция – Уругвай.
Обновлено в 04:51
Футбол
«Барселона» не сможет приобретать игроков «Ливерпуля» до 2021 года
Как утверждает источник, в сделку между двумя клубами, помимо прочего, входило условие, согласно которому "Барселона" не сможет приобретать футболистов "Ливерпуля" в течение трёх последующих лет.
Обновлено в 04:51
Футбол
Муниаин продлил контракт с «Атлетиком» до 2024 года
Новое соглашение действует до 30 июня 2024 года. 25-летний футболист выступает за первую команду "Атлетика" с 2009 года.
Обновлено в 05:05
Футбол
Сергей Прядкин: «Спартак» еще вернется на вершину таблицы
Напомним, после 14 туров Спартак набрал 19 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.
Обновлено в 05:15
Футбол
Экс-тренер «Реала» Лопетеги может возглавить сборную США
Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского "Реала" Хулен Лопетеги может возглавить национальную команду США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:10
Футбол
Кан может стать президентом «Баварии»
Экс-голкипер "Баварии" Оливер Кан может занять пост президента мюнхенского клуба.
Обновлено в 05:24
Футбол
Известный журналист сообщил, кто выиграет «Золотой мяч»
Известный итальянский спортивный журналист Танкреди Палмери поделился информацией о предстоящей церемонии вручения "Золотого мяча", передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:05
Футбол
Манчини: надеюсь, впереди у сборной Италии будут только победы
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги товарищеского матча с командой США.
Обновлено в 03:44
Футбол
Агент Погба провел переговоры с «Ювентусом»
Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола провел переговоры с руководством «Ювентуса».
Обновлено в 03:20
Футбол
«Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет подписать Перишича
«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в услугах нападающего «Интера» Ивана Перишича.
Обновлено в 04:43
Футбол
Определился состав дивизионов следующего розыгрыша Лиги наций УЕФА
Стал известен состав всех четырех дивизионов (лиг) следующего розыгрыша нового турнира под эгидой УЕФА - Лиги наций, который в текущем сезоне проводится впервые.
Обновлено в 03:04
Футбол
«Спартак» отказался платить 5 млн евро за полузащитника «Ростова»
Обновлено в 05:03
Футбол
Дешам: «Многим хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле»
Многим сборным хотелось бы пережить то, что мы пережили в июле.
Обновлено в 03:01
Футбол
Борис Игнатьев: «Кроме Лунева, даже не знаю, кого выделить в составе сборной»
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от игры национальной команды в групповом матче Лиги наций против команды Швеции (0:2). — Есть вещи, которые повлияли на конечный результат.
Обновлено в 04:42