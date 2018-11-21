Футбол

Селихов: из-за травмы потребовались специальные бутсы
РИА Новости
03:54

Голкипер московского футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов заявил, что из-за проблем с пяткой ему потребовались специально изготовленные для него бутсы. Селихов получил разрыв ахиллова сухожилия в мае. В ноябре голкипер начал работать в общей группе с небольшими ограничениями.
РИА Новости03:54

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Селихов: «Хотел бы внести ясность, что у меня не просто травма ахиллова сухожилия»

Евро-футбол.ру04:18

Селихов: «В первые моменты после травмы было не особо тяжело»

Sport24.ru04:13

Александр Селихов: «Рассчитывал попасть на чемпионат мира, но не сложилось»

Матч ТВ04:07

Александр Селихов: «Рассчитывал попасть на чемпионат мира, но не сложилось»

Sportbox.RU04:07

Селихов: из-за травмы потребовались специальные бутсы

РИА Новости03:54

Селихов: после травмы думал, неужели не будет так, как раньше?

Чемпионат03:39

Александр Селихов: "Были мысли: неужели после травмы не будет, как раньше?"

Спорт-Экспресс04:09
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
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Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку

Форвард сборной России Артем Дзюба после поражения от Швеции (0:2) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги наций высказал слова благодарности болельщикам.
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Муниаин продлил контракт с «Атлетиком» до 2024 года

Новое соглашение действует до 30 июня 2024 года. 25-летний футболист выступает за первую команду "Атлетика" с 2009 года.
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Сергей Прядкин: «Спартак» еще вернется на вершину таблицы

Напомним, после 14 туров Спартак набрал 19 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.
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Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского "Реала" Хулен Лопетеги может возглавить национальную команду США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:10
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Кан может стать президентом «Баварии»

Экс-голкипер "Баварии" Оливер Кан может занять пост президента мюнхенского клуба.
Обновлено в 05:24
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Известный журналист сообщил, кто выиграет «Золотой мяч»

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Обновлено в 05:05
Футбол

Манчини: надеюсь, впереди у сборной Италии будут только победы

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги товарищеского матча с командой США.
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Агент Погба провел переговоры с «Ювентусом»

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола провел переговоры с руководством «Ювентуса».
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«Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет подписать Перишича

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в услугах нападающего «Интера» Ивана Перишича.
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Определился состав дивизионов следующего розыгрыша Лиги наций УЕФА

Стал известен состав всех четырех дивизионов (лиг) следующего розыгрыша нового турнира под эгидой УЕФА - Лиги наций, который в текущем сезоне проводится впервые.
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«Спартак» отказался платить 5 млн евро за полузащитника «Ростова»

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Многим сборным хотелось бы пережить то, что мы пережили в июле.
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от игры национальной команды в групповом матче Лиги наций против команды Швеции (0:2). — Есть вещи, которые повлияли на конечный результат.
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Российский футболист, вратарь московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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