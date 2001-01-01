Футбол

Селихов из-за перелома пальца пропустит две-три неделиSports.ru 03:17

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 6 апреля
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Футболист, напомним, сломал палец руки в матче с ЦСКА (0:2) и был заменен. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Дмитрия Симонова, сегодня Селихова прооперируют, восстановление займет две-три недели.
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Селихов пропустит две-три недели

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Селихов из-за перелома пальца пропустит две-три недели

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