Футбол

Селихов и Зе Луиш пропустили тренировку «Спартака»Sport24.ru 04:56

Команда сегодня провела утреннюю тренировку, в которой не принимал участия вратарь Александр Селихов, который простудился, передает официальный сайт красно-белых. Нападающий Зе Луиш также отсутствовал в общей группе и работал по индивидуальному плану в тренажерном зале.
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