Стала известна заявка «Спартака-2» на сезон-2019/20 ФНЛ. В ней оказались два вратаря первой команды красно-белых Александр Селихов и Артем Ребров. Также в заявке оказался еще один голкипер Александр Максименко, проведший 23 матча в РПЛ прошлого сезона.

Селихов и Ребров заявлены за «Спартак-2»

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