Футбол

Селихов и Гапонов пропустили тренировку «Спартака»Soccer.ru 11:19

Футболисты «Спартака» Александр Селихов и Илья Гапонов не участвуют в тренировке команды перед матчем 1-го тура чемпионата России с «Сочи». Селихов продолжает тренироваться в индивидуальном режиме, а Гапонов вместе с рядом других молодых игроков готовятся к матчу со «Спартаком-2».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Спартак» проводит тренировку перед матчем с «Сочи». Селихов работает по индивидуальной программе

Sport24.ru10:29

Селихов и Гапонов пропустили тренировку «Спартака»

Soccer.ru11:19

«Спартак» готовится к матчу с «Сочи» без Селихова и Гапонова

Чемпионат10:32

СМИ: Селихов и Гапонов пропустили тренировку перед матчем с «Сочи»

Sportbox.RU10:51

Селихов и Гапонов пропускают тренировку ФК «Спартак» накануне старта ЧР

РИА Новости10:41

СМИ: Селихов и Гапонов пропустили тренировку перед матчем с «Сочи»

Матч ТВ10:51

Селихов и Гапонов пропускают тренировку «Спартака»

Спорт-Экспресс10:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:21, Вашингтон
Происшествия

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Происшествия

В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой

На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
Обновлено в 04:52
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Наука

Металинзы смогут структурировать свет в произвольные фигуры

Ученые смогли привести точные теоретические расчеты, согласно которым металинзы могут сфокусировать свет не в точку, а в произвольную фигуру.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

На Кольцевой линии московского метро произошел сбой

Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
Общество

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Авто

Минпромторг не включил Bugatti и Tesla в список роскошных автомобилей

Обновлено вчера в 05:27
Происшествия

В отеле в Сомали произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»

Обновлено в 05:08
Происшествия

Курорты Турции затянуло дымом из-за лесных пожаров

Как отмечает газета, очаг пожара находился в 60 километрах от курорта Фетхие, более 30 домов были эвакуированы.
Обновлено в 10:53
Политика

Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Общество

Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с нарушениями

Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с серьезными нарушениями.
Обновлено в 06:02
Политика

Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра

Обновлено в 07:36
Наука

Ученые в России впервые установили коту гибридный имплантат

Имплантат вживили в марте-апреле домашнему коту по имени Лапуня, после того как ему удалили участок кости передней лапы, пораженной остеосаркомой.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный

В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Политика

Путин ответил на предложение Зеленского о встрече в Минске

Напомним, что президент Украины обратился через Facebook к президенту России с предложением провести переговоры в Минске, уточнив, что на встрече должны также присутствовать представители США, Великобритании, Германии и Франции.
Обновлено вчера в 11:27
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер вслед за Ким Кардашян облачилась в леопардовое боди

Ранее изгибы тела в соблазнительном леопардовом боди продемонстрировала звезда реалити-шоу Ким Кардашян.
Обновлено в 12:58
Политика

ЦИК Украины отказалась регистрировать 17 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которые являются гражданами России.
Обновлено в 12:46
Политика

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Энергетика

Законопроект о стабилизации цен на топливо повторно внесли в Госдуму

Комитет по бюджету внес в Государственную думу законопроект о корректировке демпфирующего механизма (по которому правительство частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних), документ опубликован на сайте Госдумы.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие

Опубликовано видео доставки С-400 в Турцию

Министерство обороны России опубликовало видео доставки российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию.
Обновлено в 08:38
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Наука

В Греции нашли череп человека, жившего 200 тысяч лет назад

В южной части Греции ученые-палеонтологи обнаружили череп человека, проживавшего в этих землях порядка 200 тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 02:17
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Транспорт

Wizz Air осенью откроет рейсы из Лондона в Москву и Санкт-Петербург

Венгерский лоукостер Wizz Air откроет осенью направления из Лондона в Москву и Санкт-Петербург.
Обновлено в 11:26
Политика

Зеленский отчитал Кличко за долги

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения машиностроительного завода в городе Днепре позвонил мэру Киева Виталию Кличко и поручил оплатить задолженность за поставленные столице трамваи.
Обновлено в 10:57
Экономика

В Госдуме прояснили уход Visa и MasterCard из России

Ранее сообщалось, что международные платежные системы могут покинуть территорию России, если Госдума и Центрабанк примут новые положения закона "О национальной платежной системе".
Обновлено в 06:01
Здоровье

Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала

Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено в 11:12
Кино

В Британии нашли незаконченные сценарии Стэнли Кубрика

В Великобритании обнаружены ранее неизвестные рукописи Стэнли Кубрика. В них изложены идеи сценариев для трёх фильмов, сообщает Guardian.
Обновлено в 12:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Александрович Селихов
Российский футболист
Российский футболист, вратарь московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное