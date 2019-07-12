Футболисты «Спартака» Александр Селихов и Илья Гапонов не участвуют в тренировке команды перед матчем 1-го тура чемпионата России с «Сочи». Селихов продолжает тренироваться в индивидуальном режиме, а Гапонов вместе с рядом других молодых игроков готовятся к матчу со «Спартаком-2».

Происшествия В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.

Происшествия В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.

Политика Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.

Наука Металинзы смогут структурировать свет в произвольные фигуры Ученые смогли привести точные теоретические расчеты, согласно которым металинзы могут сфокусировать свет не в точку, а в произвольную фигуру.

Происшествия На Кольцевой линии московского метро произошел сбой Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.

Общество Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.

Происшествия В отеле в Сомали произошел взрыв Мощный взрыв произошел в отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали.

Происшествия Курорты Турции затянуло дымом из-за лесных пожаров Как отмечает газета, очаг пожара находился в 60 километрах от курорта Фетхие, более 30 домов были эвакуированы.

Политика Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк» Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".

Наука Ученые в России впервые установили коту гибридный имплантат Имплантат вживили в марте-апреле домашнему коту по имени Лапуня, после того как ему удалили участок кости передней лапы, пораженной остеосаркомой.

Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

Происшествия Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.

Политика Путин ответил на предложение Зеленского о встрече в Минске Напомним, что президент Украины обратился через Facebook к президенту России с предложением провести переговоры в Минске, уточнив, что на встрече должны также присутствовать представители США, Великобритании, Германии и Франции.

Политика ЦИК Украины отказалась регистрировать 17 российских наблюдателей Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которые являются гражданами России.

Политика Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.

Энергетика Законопроект о стабилизации цен на топливо повторно внесли в Госдуму Комитет по бюджету внес в Государственную думу законопроект о корректировке демпфирующего механизма (по которому правительство частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних), документ опубликован на сайте Госдумы.

Армия и оружие Опубликовано видео доставки С-400 в Турцию Министерство обороны России опубликовало видео доставки российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию.

Авто Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.

Наука В Греции нашли череп человека, жившего 200 тысяч лет назад В южной части Греции ученые-палеонтологи обнаружили череп человека, проживавшего в этих землях порядка 200 тысяч лет назад.

Транспорт Wizz Air осенью откроет рейсы из Лондона в Москву и Санкт-Петербург Венгерский лоукостер Wizz Air откроет осенью направления из Лондона в Москву и Санкт-Петербург.

Политика Зеленский отчитал Кличко за долги Президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения машиностроительного завода в городе Днепре позвонил мэру Киева Виталию Кличко и поручил оплатить задолженность за поставленные столице трамваи.

Экономика В Госдуме прояснили уход Visa и MasterCard из России Ранее сообщалось, что международные платежные системы могут покинуть территорию России, если Госдума и Центрабанк примут новые положения закона "О национальной платежной системе".

Здоровье Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.