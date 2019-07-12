Футбол
Селихов и Гапонов пропустили тренировку «Спартака»Soccer.ru 11:19
Футболисты «Спартака» Александр Селихов и Илья Гапонов не участвуют в тренировке команды перед матчем 1-го тура чемпионата России с «Сочи». Селихов продолжает тренироваться в индивидуальном режиме, а Гапонов вместе с рядом других молодых игроков готовятся к матчу со «Спартаком-2».
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:21, Вашингтон
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