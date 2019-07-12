Футбол

Селихов и Гапонов пропустили тренировку «Спартака»Soccer.ru 11:19

Футболисты «Спартака» Александр Селихов и Илья Гапонов не участвуют в тренировке команды перед матчем 1-го тура чемпионата России с «Сочи». Селихов продолжает тренироваться в индивидуальном режиме, а Гапонов вместе с рядом других молодых игроков готовятся к матчу со «Спартаком-2».
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«Спартак» проводит тренировку перед матчем с «Сочи». Селихов работает по индивидуальной программе

Sport24.ru10:29

Селихов и Гапонов пропустили тренировку «Спартака»

Soccer.ru11:19

«Спартак» готовится к матчу с «Сочи» без Селихова и Гапонова

Чемпионат10:32

СМИ: Селихов и Гапонов пропустили тренировку перед матчем с «Сочи»

Sportbox.RU10:51

Селихов и Гапонов пропускают тренировку ФК «Спартак» накануне старта ЧР

РИА Новости10:41

СМИ: Селихов и Гапонов пропустили тренировку перед матчем с «Сочи»

Матч ТВ10:51

Селихов и Гапонов пропускают тренировку «Спартака»

Спорт-Экспресс10:24
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
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