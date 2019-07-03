Футбол
Селихов, Ребров и Максименко заявлены за «Спартак-2»Газета.Ru 12:25
Стала известна заявка "Спартака-2" на сезон-2019/20 в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), сообщает Sport24. В нее вошли три голкипера основной команды красно-белых Александр Максименко, Александр Селихов и Артем Ребров.
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