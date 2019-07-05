Секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорном баке на севере Лондона. Об этом пишет издание Daily Star. В Лондоне заявили, что такая информация стала бы настоящим кладом для террористов.

Секреты военной лаборатории в Портон-Дауне оказались на помойке

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