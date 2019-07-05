Армия и оружие

Секреты военной лаборатории в Портон-Дауне оказались на помойкеВести.Ru 05:04

Секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорном баке на севере Лондона. Об этом пишет издание Daily Star. В Лондоне заявили, что такая информация стала бы настоящим кладом для террористов.
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Тайные документы лаборатории из дела Скрипалей нашли в мусорке в Лондоне

РБК05:51

В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе

Известия04:53

Секретные документы из лаборатории, где изучали «Новичок», нашли на помойке в Лондоне

ФАН04:15

СМИ: в Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне

РИА Новости04:16

Документы военной лаборатории, связанной с делом Скрипаля, нашли в мусорке

Газета.Ru04:14

Минобороны Британии расследует, как секретные документы из химлаборатории попали в мусор

ТАСС03:48

В мусорной корзине в Лондоне нашли тысячи секретных документов из военной химлаборатории Портон-Даун

ТК Звезда01:28
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Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) остались довольны тем, как прошел их визит в Грозный.
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Тихоокеанский флот почтил память моряков, погибших в Баренцевом море

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"По данным следствия, 47-летний пенсионер органов МВД, находясь с потерпевшим в конфликтных отношениях на почве финансовых вопросов, приискал для совершения преступления людей, не будучи осведомленным, что это сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области, действовавшие в рамках оперативно-разыскных мероприятий", - сообщила Врадий.
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В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским

В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
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Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»

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Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян

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В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал.
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По словам чиновника в альянсе, переговоры стартовали после полудня, как и планировались. Они пройдут в формате постпредов, — отметил он.
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ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
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