Армия и оружие
Секреты военной лаборатории в Портон-Дауне оказались на помойкеВести.Ru 05:04
Секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорном баке на севере Лондона. Об этом пишет издание Daily Star. В Лондоне заявили, что такая информация стала бы настоящим кладом для террористов.
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Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Политика
Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам
Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Политика
Зеленский сменил главу Донецкой областной администрации
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Донецкой областной государственной администрации Александра Куця и назначил на эту должность Павла Кириленко, соответствующие указы опубликованы на сайте украинского президента в пятницу.
Обновлено в 06:23
Общество
Амстердам отказался принимать у себя «Евровидение-2020»
Амстердам не собирается принимать у себя песенный конкурс "Евровидение" в 2020 году, заявила мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Обновлено в 06:14
Политика
Генпрокуратура Украины потребовала арестовать имущество Ющенко
Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на недвижимость бывшего президента Виктора Ющенко.
Обновлено в 05:13
Футбол
Прядкин: делегация УЕФА осталась довольна визитом в Грозный
Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) остались довольны тем, как прошел их визит в Грозный.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Американский миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Погибли все люди, находившиеся на борту воздушного судна. По данным USA Today, вертолет летел в Форт-Лотердейл, штат Флорида.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
Политика
СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки
"Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Обновлено в 05:52
Общество
Тихоокеанский флот почтил память моряков, погибших в Баренцевом море
Память моряков, погибших в Баренцевом море, почтил Тихоокеанский флот.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Руководители «Шереметьево Хэндлинг» уволены из-за задержек багажа
Пятерых руководителей "Шереметьево Хэндлинг" уволили после проверки Московской межрегиональной транспортной прокуратуры ситуации с задержками при выдаче багажа в аэропорту, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Подмосковье задержан пенсионер МВД, обвиняемый в похищении человека
"По данным следствия, 47-летний пенсионер органов МВД, находясь с потерпевшим в конфликтных отношениях на почве финансовых вопросов, приискал для совершения преступления людей, не будучи осведомленным, что это сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области, действовавшие в рамках оперативно-разыскных мероприятий", - сообщила Врадий.
Обновлено в 05:07
Транспорт
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Самолет до Тюмени задержан в Салехарде
Из-за технической неисправности Airbus 320 авиакомпании «Ямал» не смог вовремя вылететь из аэропорта Салехарда в Тюмень.
Обновлено в 04:02
Авто
Электромобили и самокаты получат звуковое сопровождение с 2020 года
Обновлено вчера в 22:40
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
Сербия примет на вооружение свою версию ПТРК «Малютка»
Обновлено в 06:01
Происшествия
Бывшего сити-менеджера Челябинска снова отдали под суд
Сегодня апелляционная инстанция Свердловского областного суда удовлетворила требование прокуратуры об отмене приговора бывшему сити-менеджеру Челябинска Сергею Давыдову.
Обновлено в 05:29
Политика
Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 06:05
Политика
Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США
Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.
Обновлено вчера в 14:48
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко разозлилась из-за нападок хейтеров
Анастасия Костенко разозлилась из-за нападок хейтеров Накануне очередной выход в свет Анастасии Костенко стал провальным.
Обновлено в 06:06
Политика
Владимир Путин подарил «Грех» папе Римскому
Путин вручил Папе Римскому икону с двумя апостолами, Петром и Павлом.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал.
Обновлено в 05:19
Политика
Группу редакторов «Википедии» заблокировали за «политические» правки
Десять пользователей «Википедии», которые в определенном ключе редактировали статьи о главах российских регионов и оппозиционных деятелях, заблокировали после проверки их правок.
Обновлено в 05:13
Политика
Заседание Совета Россия-НАТО стартовало в Брюсселе
По словам чиновника в альянсе, переговоры стартовали после полудня, как и планировались. Они пройдут в формате постпредов, — отметил он.
Обновлено в 05:53
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08