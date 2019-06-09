Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в СШАГазета.Ru 18:47

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

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