Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в СШАГазета.Ru вчера в 18:47

с чего всё началось

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

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