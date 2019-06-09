Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в СШАГазета.Ru вчера в 18:47
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
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с чего всё началось
Разработки самолета велись около десяти лет в секретном режиме, неизвестна большая часть его характеристик, однако, как отмечает портал The Drive, воздушное судно несколько раз видели на скоростных тестах в аэропорту Южной Калифорнии.РИА Новости02:12
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В США готовят к первому полету секретный и потенциально революционный коммерческий самолет
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