Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в СШАГазета.Ru вчера в 18:47

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
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с чего всё началось
Разработки самолета велись около десяти лет в секретном режиме, неизвестна большая часть его характеристик, однако, как отмечает портал The Drive
, воздушное судно несколько раз видели на скоростных тестах в аэропорту Южной Калифорнии.
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