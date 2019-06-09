Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в СШАГазета.Ru вчера в 18:47

с чего всё началось

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

Гаджеты Названы пять лучших смартфонов до 12 тысяч рублей Специалисты назвали пять лучших смартфонов в ценовой категории до двенадцати тысяч рублей.

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Происшествия Журналиста Ивана Голунова доставили в больницу Сотрудника издания «Медуза» Ивана Голунова задержали на Цветном бульваре в Москве 6 июня.

Общество Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.

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Общество В РПЦ выразили надежду на объективное расследование дела Голунова Официальный представитель Русской православной церкви выразил надежду на соблюдение презумпции невиновности в отношении журналиста Ивана Голунова.

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Происшествия Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.

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Происшествия Врачи не обнаружили серьезных травм у Голунова Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, был задержан в Москве 6 июня.

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