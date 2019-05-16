Секретные сведения о российских спутниках попали в интернетОреанда-Новости 10:59

В Сети в открытом доступе появилась презентация ПАО «Сатурн», в которой есть данные о секретных российских спутниках, пишет «Коммерсант».

Политика Коломойский вернулся на Украину Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Политика Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Происшествия Власти Кубы озвучили причину крушения Boeing 737 в 2018 году Как сообщает издание Granma, Институт гражданской авиации Кубы обнародовал отчет о возможных причинах катастрофы лайнера Boeing 737 в аэропорту Гаваны в мае 2018 года, разбившегося сразу после взлета.

Общество Минтранс намерен снизить квоту для иностранных пилотов–командиров Министерство транспорта России подготовило проект постановления об уменьшении квоты для приема на работу иностранных пилотов в качестве командиров воздушного судна (КВС) с 200 до 100 человек в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

Армия и оружие Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

Политика США ввели санкции против чеченского спецназа США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».

Авто АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.

Авто Пикап Nissan Navara получил палатку на крыше Автомобиль получил комплект увеличения на 76 мм дорожного просвета, внедорожные покрышки, силовые бамперы, защиту днища, дополнительный блок освещения и багажник с палаткой на крыше.

Здоровье Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.

Общество Анатолий Якунин уходит в самооборону После отставки из МВД генерал-лейтенант будет развивать самбо По данным "Ъ", в минувший понедельник генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин собрал сотрудников оперативного управления МВД, поблагодарил их за совместную работу и сообщил, что уходит в отпуск, из которого уже не вернется.

Происшествия В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.

Игры В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.

Происшествия В Москве задержали финансиста ИГИЛ В Москве задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, которого подозревают в финансировании террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Общество Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".

ЖКХ Госдума уточняет оплату за отопление с общедомовыми счетчиками Правительственный законопроект, направленный на установление порядка определения размера платы за коммунальные услуги по отоплению в многоквартирных домах, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

Шоу-бизнес Мария Горбань: «На седьмом месяце беременности играла постельные сцены» Даже живота не было, я на седьмом месяце играла в постельной сцене в шелковой пижамке.

Космос NASA показало след от крушения космического корабля на Луне Американское космическое агентство NASA опубликовало снимок поверхности Луны, на котором запечатлено место посадки и крушения израильского космического корабля "Берешит" (Beresheet).