Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона. Ранее об этом сообщил британский таблоид Daily Star.

Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке

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