Политика
Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойкеREGNUM 12:04
Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона. Ранее об этом сообщил британский таблоид Daily Star.
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«Мечта террориста»: Документы из лаборатории в Портон-Дауне нашли в мусорном баке
Национальная служба новостей04:43
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Транспорт
Названы сроки открытия трассы Москва — Санкт-Петербург
Обновлено в 11:08
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Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»
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В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
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Происшествия
Обвинивший Спейси в домогательствах молодой человек отозвал иск
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Обновлено в 11:27
Политика
Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не делить жителей Донбасса "на своих и чужих людей", потому что у проживающих на неподконтрольных Киеву территориях "дефектов нет".
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Происшествия
Прогулочное судно перевернулось в Черном море
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Суд арестовал владельца «Домашних денег»
Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
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Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
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Кроссовер BMW X7 превратили в пикап
Журналисты издания speedme.ru рассказали, как дюжина студентов в течение 10 месяцев переделала тестовый мул BMW X7 в пикап, который планируется использовать для ежегодного мотоциклетного саммита BMW Motorrad Days.
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Политика
Российским силовикам с 1 октября повысят оклады
«С учетом уровня инфляции 1,043 с 1 октября 2019 года на 4,3% будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов», — указано в постановлении.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Москве задержали сотрудников «Вымпела», «Альфы» и управления «К» ФСБ
В четверг были задержаны шесть сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, в том числе сотрудник группы спецназначения "Вымпел", три сотрудника специального подразделения "Альфа" и два офицера управления "К" ФСБ.
Обновлено в 07:46
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильные упаковки
Обновлено вчера в 00:42
Шоу-бизнес
Ксения Собчак оправдалась за фото голого сына Платона
Журналистка опубликовала фотографию своего сына Платона с пляжа, и на снимке мальчик запечатлен совершенно обнаженным, причем в полный рост, хоть и со спины.
Обновлено в 09:21
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".
Обновлено в 09:45
Наука
Определена причина возникновения пятен водорослей в Атлантике
Обновлено в 11:14
Политика
В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»
Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".
Обновлено в 11:50
Политика
«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 10:09
Общество
Столетняя британка раскрыла секрет своего долголетия
Столетний британец раскрыл секрет долголетия, который придется по вкусу всем "Кулинария и позитивный настрой - определенно мой секрет долгой жизни".
Обновлено в 08:14
Политика
Украина заявила о желании осваивать Арктику
Украина может стать "арктическим игроком", заявил посол страны в Норвегии Вячеслав Яцюк во время своего визита на архипелаг Шпицберген.
Обновлено в 03:21
Общество
«Укрэнерго» заявило о риске потери управления энергосистемой страны
Удовлетворение иска украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) против «Укрэнерго» поставит под угрозу управление всей энергосистемой страны.
Обновлено в 09:44
Футбол
«Реал» отдал Эдегора в аренду в «Реал Сосьедад»
Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор проведёт следующий сезон в «Реале Сосьедад» на правах аренды.
Обновлено в 10:35
Автоспорт
McLaren и Алонсо прекратили сотрудничество
Фернандо Алонсо и McLaren прекращают сотрудничество после пяти лет в Формуле 1 и двух попыток выиграть Indy 500 – об этом сообщает британское издание Motorsport Magazine.
Обновлено в 09:16
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества через банкоматы
Новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат выявил Банк России.
Обновлено в 06:20
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
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Борис Корчевников не мог ходить после трепанации черепа
Обновлено в 11:30
Происшествия
Американский миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Семь человек погибли при крушении вертолета, который следовал в США с Багамских островов, передаёт агентство Associated Press.
Обновлено в 01:16
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Общество
В Москве в 2019 году благоустроят 1150 объектов
Примерно на 1150 объектах Москвы в течение 2019 года будут выполнены большие и малые работы по благоустройству, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 06:16