Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне. Об этом сообщает издание Daily Star.

Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в урне

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