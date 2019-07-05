Политика

Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в урнеРоссийская газета 07:13

Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне. Об этом сообщает издание Daily Star.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Виктория Скрипаль обратилась к Мэй в связи с найденными на помойке секретными документами

ФАН09:04

Минобороны Британии расследует, как секретные документы из химлаборатории попали в мусор

ТАСС03:48

Тайные документы лаборатории из дела Скрипалей нашли в мусорке в Лондоне

РБК05:51

В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе

Известия04:53

«Мечта террориста»: Документы из лаборатории в Портон-Дауне нашли в мусорном баке

Национальная служба новостей04:43

СМИ: в Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне

РИА Новости04:16

Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке

Газета.Ru08:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:03, Вашингтон
Происшествия

Торговый центр в Новой Москве эвакуировали из-за пожара на газовой АЗС

Обновлено в 10:10
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Политика

В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы

Как отмечается в Telegram-канале RT, по поводу этой конференции "пользователи соцсетей забомбили министерство призывами сначала освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а потом уже говорить что-то о свободе прессы".
Обновлено в 10:09
Общество

Британец выловил рекордного 105-килограммового сиамского карпа

В Таиланде британский рыбак Джон Харви выловил самого большого в мире сиамского карпа, или гигантского усача.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Происшествия

Фургон въехал в толпу людей в Великобритании

В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает местная полиция.
Обновлено в 10:09
Экономика

Курс доллара резко взлетел после выхода неожиданных новостей

Доллар поднялся до нового сессионного максимума после выхода отчета о несельскохозяйственной занятости в июне; луни упал после данных, которые показали, что Канада неожиданно потеряла рабочие места в июне по сравнению с прогнозом роста на 9.9 тыс. Индекс доллара растет на 0.43% до 97.14, при этом индекс доллара Bloomberg тестирует свою 200-недельную MA.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В центре Екатеринбурга загорелся шестиэтажный жилой дом

В Екатеринбурге на улице Вайнера горит шестиэтажный жилой дом.
Обновлено в 09:49
Экономика

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Происшествия

«Шереметьево» уволило менеджеров из-за проблем с багажом

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила об увольнении ряда руководителей «Шереметьево хэндлинг» (100%-ная «дочка» аэропорта «Шереметьево») из-за проблем с обслуживанием багажа пассажиров.
Обновлено в 06:36
Спорт

Экс-глава ОКР поддержал обвинённого в коррупции Попова

Бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал обвинения в коррупции относительно почётного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова при выборе столицы летней Олимпиады 2016 года.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое

Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа

Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.
Обновлено в 06:29
Театры

Мединский уволил директора театра имени Волкова

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:48
Футбол

Кроос рассказал, что Роналду устраивал очень шумные вечеринки

Полузащитник "Реала" Тони Кроос рассказал, что португальский форвард Криштиану Роналду во время выступления за мадридский клуб устраивал шумные барбекю-вечеринки.
Обновлено в 10:38
Политика

Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено вчера в 08:18
Футбол

«Уфа» уступила «Виктории» в товарищеском матче

«Уфа» проиграла «Виктории» из Пльзени в товарищеском матче на сборе в Австрии.
Обновлено в 10:55
Происшествия

У Красной площади столкнулись два туристических автобуса

На парковке возле Красной площади произошло ДТП с двумя туристическими автобусами, сообщили РБК в столичном управлении ГИБДД.
Обновлено в 10:12
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Политика

Трамп рассказал, как в XVIII веке американцы захватывали аэропорты

«Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты — она сделала все, что нужно», — сказал Трамп во время своей торжественной речи.
Обновлено в 10:20
Политика

Депутаты гордумы Екатеринбурга не оценили отчет Высокинского

Сегодня мэр Екатеринбурга все-таки смог отчитаться перед депутатами городской думы о работе, проделанной за четыре месяца.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Тела погибших при пожаре подводников доставили в Петербург

Тела погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников доставили в Петербург.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных

1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
Обновлено вчера в 09:10
Политика

Зеленский представил нового донецкого главу на русском языке

Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.
Обновлено в 10:41
Экономика

«Ростелеком» рассчитается за Tele2 новыми акциями

Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк полностью выйдет из капитала Tele2 и, скорее всего, получит акции «Ростелекома».
Обновлено в 09:03
Космос

LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю

Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
Обновлено в 03:49
Как работают Яндекс.Новости?
Дело об отравлении СкрипалейБольше новостей по теме
Главное