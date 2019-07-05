Политика
Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в урнеРоссийская газета 07:13
Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне. Об этом сообщает издание Daily Star.
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«Мечта террориста»: Документы из лаборатории в Портон-Дауне нашли в мусорном баке
Национальная служба новостей04:43
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:03, Вашингтон
Политика
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Бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал обвинения в коррупции относительно почётного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова при выборе столицы летней Олимпиады 2016 года.
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Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
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Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа
Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.
Обновлено в 06:29
Театры
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Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
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Кроос рассказал, что Роналду устраивал очень шумные вечеринки
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Обновлено вчера в 08:18
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«Уфа» уступила «Виктории» в товарищеском матче
«Уфа» проиграла «Виктории» из Пльзени в товарищеском матче на сборе в Австрии.
Обновлено в 10:55
Происшествия
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На парковке возле Красной площади произошло ДТП с двумя туристическими автобусами, сообщили РБК в столичном управлении ГИБДД.
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Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
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Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
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Депутаты гордумы Екатеринбурга не оценили отчет Высокинского
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Происшествия
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Тела погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников доставили в Петербург.
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Армия и оружие
Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных
1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
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Зеленский представил нового донецкого главу на русском языке
Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.
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«Ростелеком» рассчитается за Tele2 новыми акциями
Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк полностью выйдет из капитала Tele2 и, скорее всего, получит акции «Ростелекома».
Обновлено в 09:03
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LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю
Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
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