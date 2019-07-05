Армия и оружие
Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусоркеРоссийская газета 07:13
Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне. Об этом сообщает издание Daily Star.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 08:05, Вашингтон
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено в 06:54
Происшествия
МВД призвало не судить о методах борьбы с наркотиками по делу Голунова
Не стоит по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова судить о методах борьбы с наркотиками в России, считает замглавы МВД РФ Александр Горовой.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Политика
Гройсман призвал «Нафтогаз» отозвать иск к Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства пригрозил увольнением руководству «Нафтогаза» и других государственных компаний, которые подали иски к государству.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Больному раком Борису Корчевникову сделали трепанацию черепа
В эфире последнего выпуска своей передачи «Судьба человека», героем которого стал музыкант Кирилл Андреев, Борис рассказал, что однажды даже перенес трепанацию черепа.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Гаджеты
Sony PlayStation 5 может получить видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6
В Интернете появилась новая порция подробностей об игровой приставке Sony PlayStation 5 — консоль получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор, а также видеокарту с 24 ГБ (!) памяти GDDR6.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Комплекс «Панцирь-С1» сбил боевой самолет в Ливии
Обновлено в 05:45
Происшествия
Задержали родственницу травмированной девочки из Ингушетии
Задержана родственница травмированной семилетней девочки из Ингушетии, решается вопрос об ее аресте, сообщил в пятницу ТАСС представитель управления СК по республике.
Обновлено в 05:52
Культура
Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси
Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 18:42
Политика
СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки
"Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Обновлено в 05:52
Наука
В Курчатовском институте разработали новый метод лечения рака
Новый метод основан на использовании радионуклида свинца-212 – его альфа-частицы эффективно воздействуют на раковые клетки, но при этом обладают очень коротким пробегом в ткани.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Российские военные начали учения в Чёрном море
Обновлено вчера в 22:16
Общество
В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе
На форуме был представлен проект небоскреба, который одновременно станет самым высоким в «Москва-Сити».
Обновлено в 05:37
Политика
Генпрокуратура Украины попросила арестовать имущество Ющенко
Генеральная прокуратура Украины попросила суд арестовать имущество третьего президента страны Виктора Ющенко.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти
В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Космос
Запущенные с «Восточного» спутники МГУ вышли на связь
В пятницу в 08:41 с космодрома "Восточный" стартовала ракета-носитель "Союз 2.1б", которая вывела на орбиту ряд космических аппаратов, в том числе метеоспутник "Метеор-М" и три малых научно-образовательных аппарата в качестве попутной полезной нагрузки формата 3U CUBESAT.
Обновлено в 07:48
Политика
Украина заявила о желании осваивать Арктику
Украина может стать "арктическим игроком", заявил посол страны в Норвегии Вячеслав Яцюк во время своего визита на архипелаг Шпицберген.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Момент мощного землетрясения в Калифорнии попал на видео
Землетрясение признано сильнейшим за последние 25 лет Момент мощного землетрясения в Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 06:46
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников
Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Главу новгородского ГИБДД заподозрили в крупной взятке
Высокопоставленного сотрудника полиции подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Новгородской области.
Обновлено в 06:14
Спорт
Экс-губернатор Рио-де-Жанейро уличил Попова и Бубку в коррупции
Обновлено в 03:33
Здоровье
Онкологи объяснили рост смертности от рака в Воронежской области
После заявления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о «вспышке» смертности от онкологии в Воронежской области, региональный департамент здравоохранения дал комментарий по теме на своем официальном сайте.
Обновлено в 04:27
Транспорт
Максимальную скорость на дорогах увеличат
Обновлено в 06:20
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей
Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.
Обновлено в 03:48
Футбол
«Зенит» претендует на нападающего «Реала»
Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
Обновлено в 06:07