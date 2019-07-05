Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне. Об этом сообщает издание Daily Star.

Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке

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