В мусорном баке на севере Лондона были обнаружены тысячи страниц секретных документов военной химической лаборатории в Портон-Дауне. Об этом сообщает британский таблоид Daily Star.

Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке

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