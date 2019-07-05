Политика

Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусоркеГазета.Ru 08:28

В мусорном баке на севере Лондона были обнаружены тысячи страниц секретных документов военной химической лаборатории в Портон-Дауне. Об этом сообщает британский таблоид Daily Star.
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