Политика
Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусоркеГазета.Ru 08:28
В мусорном баке на севере Лондона были обнаружены тысячи страниц секретных документов военной химической лаборатории в Портон-Дауне. Об этом сообщает британский таблоид Daily Star.
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Армия и оружие
Родственники офицера ДНР подтвердили его похищение СБУ по делу MH17
Родственники бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимира Цемаха подтвердили информацию о том, что его похитили украинские спецслужбы.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Политика
Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс
«5 июля президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Донецкую область», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:04
Космос
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»
С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено вчера в 05:31
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Политика
Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
Обновлено в 08:14
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Общество
Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях
В сообщении на личном сайте путешественника уточняется, что это воздушное судно создано специально для отработки технологических решений, которые планируется реализовать при строительстве самолета на солнечных батареях для кругосветного полета.
Обновлено в 09:09
Политика
Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) предложила работодателям и работникам "скинуться" на будущую пенсию, чтобы поднять ее уровень для россиян.
Обновлено в 05:38
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22
Количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Участника банды Басаева осудили на 19 лет
Обновлено в 09:08
Политика
Порошенко за два месяца снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял за три дня до инаугурации нового президента Владимира Зеленского и сразу после церемонии со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 09:31
Общество
Британец выловил рекордного 105-килограммового сиамского карпа
В Таиланде британский рыбак Джон Харви выловил самого большого в мире сиамского карпа, или гигантского усача.
Обновлено в 09:08
Политика
Гройсман снова пригрозил уволить главу «Нафтогаза»
Напомним, что в апреле Гройсман пригрозил уволить главу «Нафтогаза» за отказ снизить цены на газ.
Обновлено в 08:32
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено в 06:54
Футбол
«Спартак» подтвердил трансфер Зе Луиша в «Порту»
Обновлено 02 июля в 09:25
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в пригороде Петербурга
Пять человек оказались в числе пострадавших в столкновении легкового автомобиля Mitsubishi Lancer и маршрутки с пассажирами в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:57
Футбол
«Ахмат» хочет арендовать Мелкадзе у «Спартака»
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Турции три человека погибли при взрыве автомобиля
Обновлено в 07:50
Авто
Кроссовер BMW X7 превратили в пикап
Журналисты издания speedme.ru рассказали, как дюжина студентов в течение 10 месяцев переделала тестовый мул BMW X7 в пикап, который планируется использовать для ежегодного мотоциклетного саммита BMW Motorrad Days.
Обновлено в 04:12
Гаджеты
Huawei начала тестирование собственной операционной системы
Китайская Huawei ведёт пользовательское тестирование собственной операционной системы, сообщает портал Huawei Central со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 07:40