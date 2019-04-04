Армия и оружие

Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерьLenta.ru 13:55

По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
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