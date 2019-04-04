Армия и оружие
Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерьLenta.ru 13:55
По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:41, Ашберн
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