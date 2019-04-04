Армия и оружие
Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерьLenta.ru 13:55
По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
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Армия и оружие
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Система защиты кораблей, испытанная Atlas Elektronik, состоит из сонарного комплекса TDCL и противоторпедной торпеды SeaSpider.
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Столтенберг допустил принятие в НАТО Украины и Грузии
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Менеджер Нурмагомедова: «Правосудие найдет Макгрегора»
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Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
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Mulliner сделал особую версию Bentley Bentayga V8
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Замдиректора детдома не стали наказывать за якобы развращенных детей
Суд прекратил производство по делу из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
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Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом
Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ
Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
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Названы основные причины отрыва тромба
Среди основных причин образования тромбов - долгое малоподвижное состояние, злоупотребление алкоголем, курение и хронические заболевания, передает аif.ru.
Обновлено в 05:53
Экономика
Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты
Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Футбол
Воронежский «Факел» предложил детям билеты в полцены
Воронежский футбольный клуб «Факел» объявил о появлении 50-процентной скидки на детские билеты, сообщил официальный сайт команды в среду, 3 апреля.
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"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Карлос Гон снова попал в тюрьму
Карлос Гон снова попал в тюрьму - известный автомобильный топ-менеджер второй раз помещен под арест в Японии.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
В Сирии ждут выполнения Турцией соглашения по Идлибу
Вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что в стране все еще ждут выполнения Турцией сочинского соглашения по Идлибу.
Обновлено в 07:25
Здоровье
Смертность от отравления спиртным в Калининградской области растет
Сегодня, 4 апреля, в Калининграде прошло заседание областной коллегии по здравоохранению, на котором глава Минздрава Александр Кравченко заявил о том, что в самом западном регионе России отмечается рост смертности от отравления алкогольными напитками.
Обновлено в 11:15
Общество
Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы»
Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
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Наука
Ученые заявили о смертельном вреде куриных яиц
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Космос
С космодрома Куру стартовала ракета «Союз» с четырьмя спутниками связи
Ранее сообщалось, что старт «Союза» перенесли на полчаса из-за технических проблем, из строя вышла наземная станция слежения.
Обновлено в 13:20
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость
Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено в 07:21
Авто
«Мустанг-кросс» на батарее получил официальное название
Компания Ford зарегистрировала в Европейском Бюро по интеллектуальной собственности новое торговое название продукта — Mustang Mach-E.
Обновлено в 07:30