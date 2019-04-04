Армия и оружие
Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерьLenta.ru 13:55
По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 22:42, Ашберн
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Бумажный СНИЛС отменили в России
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Наместников отметил, что стал более разносторонним игроком и по большей степени расширил свой игровой потенциал.
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Эксперты дали прогноз по росту цен на авиабилеты
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В Чечне объяснили снос домов в родном селе Кадырова
В рамках урбанизации родного села главы Чечни Рамзана Кадырова Центарой по примеру Нью-Йорка, Вашингтона и Москвы может быть снесено несколько частных домов, но все происходит в рамках законности, а люди получат соответствующие компенсации.
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Актер Алексей Булдаков умер во сне
Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
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