Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерьLenta.ru 13:55

По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.

Театры Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».

Происшествия Задержан руководитель Росреестра по Амурской области Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.

Политика Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.

Политика Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы» В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».

Происшествия В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.

Культура Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи» Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.

Экономика Маск потерял более $1 млрд за две минуты Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%.

Происшествия В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.

Авто АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.

Происшествия В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.

Общество Бумажный СНИЛС отменили в России Привычные зеленые карточки СНИЛС канули в лету, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Политика WikiLeaks сообщил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора Власти Эквадора планируют в ближайшее «часы или дни» выгнать Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне, сообщил портал WikiLeaks со ссылкой на высокопоставленный источник в Кито.

Здоровье Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.

Экономика Госдума приняла крабовый законопроект Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение квоты на добычу (вылов) краба, сообщает ТАСС.

Гаджеты В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены В Москве представили новинку от Xiaomi - смартфон Mi 9. Это новейший флагман в семействе китайского бренда.

Общество Голикова допустила возможность выдачи маткапитала за первенца Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительстве России рассматривается возможность выдачи материнского капитала при рождении первого ребенка.

Хоккей Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Торонто» Кучерову осталось набрать одно очко в последнем матче "регулярки", чтобы повторить великое русское достижение Александра Могильного, набравшего в регулярном чемпионате сезона-1992/93 127 очков.

Политика Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и явиться на дебаты Украинский лидер Петр Порошенко в видеообращении в Facebook призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "быть мужиком" и "никем не прикрываться" в ходе предстоящих дебатов.

Хоккей Наместников считает, что расширил свой игровой потенциал Наместников отметил, что стал более разносторонним игроком и по большей степени расширил свой игровой потенциал.

Экономика Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20% Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».

Экономика Эксперты дали прогноз по росту цен на авиабилеты Эксперты считают, что падение цен на топливо, которые авиаперевозчики считают самой затратной частью, не поможет избежать подорожания билетов.

Футбол Роналду проиграл суд обвинившему его в налоговых махинациях журналу Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проиграл суд немецкому журналу Der Spiegel.

Общество Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.

Общество В Чечне объяснили снос домов в родном селе Кадырова В рамках урбанизации родного села главы Чечни Рамзана Кадырова Центарой по примеру Нью-Йорка, Вашингтона и Москвы может быть снесено несколько частных домов, но все происходит в рамках законности, а люди получат соответствующие компенсации.