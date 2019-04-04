Армия и оружие

Секретную базу обнаружили журналисты под КраснодаромNews.ru 13:48

В краснодарской области нашли секретную базу Минобороны, где базируются военные специалисты перед отправкой в Сирию. Она находится рядом с хутором Молькино в 40 км от Краснодара.
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Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь

Lenta.ru13:55

Reuters: министерство обороны России маскирует секретную базу под пионерлагерь

Snob.ru14:44

СМИ сообщили о замаскированной под пионерлагерь «секретной базе Минобороны»

Росбалт13:14

Связанная с Евгением Пригожиным компания построила в Краснодарском крае казарму, которую оформили как пионерлагерь

Эхо Москвы12:30

Reuters узнал о маскировке «секретной базы Минобороны» под пионерлагерь

РБК12:03

Секретную базу обнаружили журналисты под Краснодаром

News.ru13:48

Reuters: базу ЧВК «Вагнер» в Молькине строили под прикрытием пионерлагеря

Дождь13:08
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Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Обновлено в 07:53
Спорт

Российская тяжелоатлетка Ломова временно отстранена из-за допинга

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение временно отстранить серебряного призера чемпионата Европы 2014 года в весовой категории до 63 кг россиянку Надежду Ломову, передает ТАСС.
Обновлено в 12:32
Футбол

Моуринью ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»

Sky Sport Italia сообщает о том, что Моуринью также общался по телефону с руководством «Ромы», однако переговоры между португальцем и римским клубом находятся на начальной стадии.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Следствие попросило арестовать мэра Евпатории

Обновлено в 10:53
Происшествия

В Подмосковье произошло ДТП с пятью автомобилями

Обновлено в 13:17
Общество

Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни

Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.
Обновлено в 09:59
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила 70 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на бирже ICE в Лондоне увеличилась до 70,03 доллара за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 14:20
Общество

Суд приостановил разбирательство по делу о квартире Юлии Началовой

Никулинский суд Москвы приостановил разбирательство по иску хоккеиста Александра Фролова к его бывшей жене, певице Юлии Началовой и инвестиционной компании ООО «Весенние инвестиции» о признании недействительной сделки по договору цессии.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Автобус въехал в толпу пешеходов в пригороде Парижа

По свидетельствам очевидцев, стоявший на месте автобус внезапно тронулся с места и въехал в группу людей.
Обновлено в 13:50
Общество

Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании

Обновлено в 13:50
Авто

Leap Motor готовит кроссовер C-More

Китайский стартап Leap Motor стал одним из немногих молодых проектов, сумевших довести свои разработки до стадии серийного производства.
Обновлено в 14:19
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Происшествия

В Сургуте школьницу высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Кондуктор в Сургуте высадила девочку из общественного транспорта по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Суд отказался отпустить на волю Мамаева и Кокорина

Пресненский суд Москвы отказался освободить из-под стражи футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также еще двух фигурантов громкого дела о драках в центре столицы.
Обновлено вчера в 12:12
Политика

Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»

Обновлено в 12:37
Политика

Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Политика

Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов с Порошенко

Обновлено в 11:39
Космос

Инструмент для изучения темной энергии сделал первый снимок

Инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) получил свой первый снимок 1 апреля: он смог заснять галактику Водоворот (Messier 51), находящуюся в созвездии Гончие Псы, в 23 миллионах световых лет от Земли.
Обновлено в 06:55
Футбол

Сборная России U17 узнала соперников по группе на Евро-2019

Сборная России на групповом этапе встретится с Исландией, Португалией и Венгрией. Полностью состав групп на Евро-2019 U17 выглядит так.
Обновлено в 14:31
Футбол

Фернандо тренируется в общей группе «Спартака»

Обновлено в 11:01
Политика

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году военного

Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона Закарии Баумеля, пропавшего без вести в 1982 году в бою у населённого пункта Султан-Якуб в Ливане.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие

Командующий ливийской армией приказал наступать на Триполи

Обновлено в 11:47
Политика

МИД отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатов

Москва требует от Японии признать итоги Второй мировой войны и суверенитет РФ над южными Курилами, однако официальный Токио пока демонстрирует неготовность к такому шагу.
Обновлено в 11:04
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Авто

Audi Q8 планируют выпускать в России

В Калуге кроссоверы Audi Q7 выпускают уже довольно давно. Крупноузловую сборку наладили здесь еще для автомобилей первого поколения.
Обновлено в 10:35
Общество

Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой

Обновлено в 07:35
Происшествия

В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне

Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Политика

Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос

Делегация РФ была лишена голоса в ПАСЕ из-за вхождения Крыма в состав России Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:56
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Гаджеты

В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость

Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено в 07:21
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