Политика

Секретное соглашение США и Мексики сфотографировали журналистыГазета.Ru 10:30

Президент США Дональд Трамп случайно раскрыл некоторые детали секретного миграционного соглашения с Мексикой, об этом сообщает "Би-би-си". Снимок, который помог расшифровать детали международной сделки, сделал журналист газеты Washington Post.
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Трамп восхитился глазастыми журналистами

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Трамп показал журналистам «секретную» бумагу о соглашении с Мексикой

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Журналист сфотографировал «секретное» соглашение США и Мексики

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РЕН ТВ06:38

Размахивающий документом Трамп раскрыл детали секретного соглашения

ТК Звезда05:03
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В США оценили новый российский пистолет ПЛ-15

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Обновлено вчера в 23:40
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Вторую солнечную электростанцию начали строить в Бурятии

В Бурятии стартовало строительство второй солнечной электростанции.
Обновлено в 04:32
Культура

Sony перезапустит мультсериал «Гетто». Его снимет автор оригинала

Компания Sony анонсировала перезапуск мультсериала «Гетто» («The Boondocks») на международном фестивале анимации во французском городе Анси, сообщает Entertainment Weekly.
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Обновлено в 17:37
Экономика

Кабмин обсудит создание условий для развития авиапарка гражданских самолетов в РФ

"Реализация законопроекта позволит создать дополнительные условия, способствующие редомициляции (смене юрисдикции) компаний в специальные административные районы на территориях Калининградской области и Приморского края и будет способствовать созданию условий для развития авиапарка гражданских воздушных судов в России", — говорится в сообщении.
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Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Индии при нападении террористов погибли не менее пяти полицейских

В Индии по меньшей мере пятеро солдат военизированной полиции погибли при атаке террористов. Об этом 12 июня сообщил телеканал NDTV.
Обновлено в 15:36
Политика

WSJ: экс-помощница Трампа ответит на вопросы законодателей США

Экс-директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, являвшаяся помощницей Дональда Трампа, согласилась выступить на закрытых слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США, сообщила в среду газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 18:38
Музыка

Лазарев представил русскоязычную версию песни с «Евровидения»

По случаю праздника Лазарев впервые спел композицию Scream, с которой он представлял Россию на конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве, на русском языке.
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Шоу-бизнес

День России Галкин встретил вместе с детьми

Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram очередным роликом с детьми. Пятилетние Лиза и Гарри резвились на бескрайнем поле.
Обновлено в 13:12
Происшествия

В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша

В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша В среду, 12 июня, в Москве прошел «Марш за свободу Ивана Голунова».
Обновлено в 16:42
Политика

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Экономика

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Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
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Футбол

Мадридский «Реал» объявил о переходе Менди из «Лиона»

Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в чемпионате Испании, 24-летний француз подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный на шесть лет – до 30 июня 2025 года.
Обновлено в 16:10
Здоровье

Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак

Помимо пристрастия к алкоголю и курению и других давно признанных вредными привычек, есть и менее безобидные на первый взгляд пристрастия, которые могут стать причиной возникновения онкозаболеваний.
Обновлено в 06:57
Спорт

Медведева и Туктамышева приняли участие в кулинарном шоу в Японии

Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева приняли участие в кулинарной программе. Мероприятие состоялось в рамках шоу Fantasy on Ice.
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Общество

Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России

Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России в городах страны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
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США расширили санкции против Ирана

Министерство финансов Соединенных Штатов заявило, что США расширили санкции против Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
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Политика

Член СПЧ объяснил, почему состоялась акция в поддержку Голунова

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Компания Xiaomi анонсировала в Европе новый смартфон Mi 9T

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По информации следствия, инцидент произошел вчера вечером в тире ССК «Балтийский стрелковый центр», который расположен на ул. Александра Блока, 7. Как стало известно, во время поражения цели молодой человек выстрелил в себя из спортивного пистолета «Beretta-92 FS».
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Армия и оружие

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

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Происшествия

Рейс Москва-Екатеринбург вернулся в Шереметьево из-за поломки

Самолет Embraer 190 авиакомпании PegasFly, вылетевший из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности.
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Происшествия

Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково

Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.
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Происшествия

Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено

С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 23:45
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