Политика
Секретное соглашение США и Мексики сфотографировали журналистыГазета.Ru 10:30
Президент США Дональд Трамп случайно раскрыл некоторые детали секретного миграционного соглашения с Мексикой, об этом сообщает "Би-би-си". Снимок, который помог расшифровать детали международной сделки, сделал журналист газеты Washington Post.
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Происшествия
Почти вся Абхазия осталась без электричества
Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
Обновлено в 14:03
Политика
Украина нашла новый способ закупки российского газа
В эфире телеканала 112 Украина выступил официальный представитель украинского президента Владимира Зеленского Андрей Герус с предложением нового способа закупки российского газа.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Армия и оружие
Stern назвал «оружием конца света» новую противоракету России ПРС-1М
«ПРС-1М —настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир», — отметил автор статьи.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Вокалист Rammstein сломал челюсть фанату, который оскорбил его девушку
Обновлено вчера в 20:52
Футбол
Хольмен покинул московское «Динамо»
Обновлено в 14:27
Здоровье
Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак
Эксперты считают, что употребление чая и блюд, температура которых выше 60 градусов, увеличивает риск заболевания раком пищевода и полости рта.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом
В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.
Обновлено в 13:43
Общество
В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса
С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 14:36
Здоровье
Вспышка листериоза в Великобритании унесла жизни троих человек
В Великобритании трое человек умерли после употребления бутербродов, зараженных вредоносным штаммом бактерий - листерий одноклеточных, вызывающих опасное заболевание листериоз.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В Ленобласти собаки обглодали тело хозяина
В Кировском районе Ленобласти собаки обглодали тело 50-летнего хозяина.
Обновлено в 09:47
Общество
Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова
Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Лесной пожар в Самарской области локализован
Обновлено в 14:37
Политика
Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней
Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 12:55
Политика
Вопрос закрыт: Эрдоган о закупке Турцией С-400
Турция уже закупила зенитные ракетные системы С-400 Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил вопрос о закупке зенитных ракетных систем С-400 закрытым.
Обновлено в 14:57
Происшествия
В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей
Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Транспорт
Сотни петербуржцев стоят в пробке на границе с Финляндией
Петербуржцы стоят в большой пробке на пропускных пунктах на границе с Финляндией, свидетельствуют очевидцы.
Обновлено в 09:43
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Политика
Трамп предупредил Германию о санкциях против «Северного потока-2»
США рассматривают возможность ввести санкции для блокировки строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Дональд Трамп по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой.
Обновлено в 15:58
Общество
Самые красивые русские имена назвал немецкий журнал
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия
После стрельбы во Владикавказе возбудили уголовные дела
Два уголовных дела возбуждены после стрельбы во Владикавказе, сообщила журналистам пресс-служба МВД по Северной Осетии.
Обновлено в 16:04
Общество
В России изменили порядок выезда детей за границу
С 12 июня в России изменится порядок выезда детей за границу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Обновлено вчера в 00:17
Космос
Ученые предупредили о скрытой угрозе от Солнца
Ученые из университетов Колорадо, Вашингтона, Хиого, Киото, Лейдена и японской обсерватории предупредили людей о скрытой угрозе для Земли, исходящей от Солнца.
Обновлено в 10:52
Футбол
Руководство «Атлетико» подтвердило, что Гризманн перейдет в «Барселону»
Исполнительный директор футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что нападающий мадридской команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне".
Обновлено в 15:44
Армия и оружие
20 лет назад российские десантники удивили весь мир
Обновлено в 14:14
Музыка
Сергей Лазарев анонсировал русскую версию песни Scream
Популярный исполнитель Сергей Лазарев поздравил своих подписчиков с Днем России, а также анонсировал премьеру русской версии композиции Scream.
Обновлено в 16:00
Политика
Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира
По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.
Обновлено в 11:26