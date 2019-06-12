Политика

Секретное соглашение США и Мексики сфотографировали журналистыГазета.Ru 10:30

Президент США Дональд Трамп случайно раскрыл некоторые детали секретного миграционного соглашения с Мексикой, об этом сообщает "Би-би-си". Снимок, который помог расшифровать детали международной сделки, сделал журналист газеты Washington Post.
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Трамп восхитился глазастыми журналистами

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Трамп похвалил рассмотревших секретный документ у него в руках

Газета.Ru15:28

Трамп случайно «слил» секретное соглашение, размахивая документом

РЕН ТВ06:38

Журналист сфотографировал «секретное» соглашение США и Мексики

Известия08:24

Трамп показал журналистам «секретную» бумагу о соглашении с Мексикой

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Вести.Ru08:38

Размахивающий документом Трамп раскрыл детали секретного соглашения

ТК Звезда05:03
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Происшествия

Почти вся Абхазия осталась без электричества

Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
Обновлено в 14:03
Политика

Украина нашла новый способ закупки российского газа

В эфире телеканала 112 Украина выступил официальный представитель украинского президента Владимира Зеленского Андрей Герус с предложением нового способа закупки российского газа.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Армия и оружие

Stern назвал «оружием конца света» новую противоракету России ПРС-1М

«ПРС-1М —настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир», — отметил автор статьи.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Вокалист Rammstein сломал челюсть фанату, который оскорбил его девушку

Обновлено вчера в 20:52
Футбол

Хольмен покинул московское «Динамо»

Обновлено в 14:27
Здоровье

Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак

Эксперты считают, что употребление чая и блюд, температура которых выше 60 градусов, увеличивает риск заболевания раком пищевода и полости рта.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом

В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес

Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.
Обновлено в 13:43
Общество

В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса

С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 14:36
Здоровье

Вспышка листериоза в Великобритании унесла жизни троих человек

В Великобритании трое человек умерли после употребления бутербродов, зараженных вредоносным штаммом бактерий - листерий одноклеточных, вызывающих опасное заболевание листериоз.
Обновлено в 11:07
Происшествия

В Ленобласти собаки обглодали тело хозяина

В Кировском районе Ленобласти собаки обглодали тело 50-летнего хозяина.
Обновлено в 09:47
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

Обновлено в 06:02
Общество

Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова

Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Лесной пожар в Самарской области локализован

Обновлено в 14:37
Политика

Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие

Украинские военные вплотную подошли к Донецку

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 12:55
Политика

Вопрос закрыт: Эрдоган о закупке Турцией С-400

Турция уже закупила зенитные ракетные системы С-400 Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил вопрос о закупке зенитных ракетных систем С-400 закрытым.
Обновлено в 14:57
Происшествия

В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей

Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Транспорт

Сотни петербуржцев стоят в пробке на границе с Финляндией

Петербуржцы стоят в большой пробке на пропускных пунктах на границе с Финляндией, свидетельствуют очевидцы.
Обновлено в 09:43
Здоровье

Эксперты назвали разрушающий почки витамин

Обновлено в 01:50
Политика

Трамп предупредил Германию о санкциях против «Северного потока-2»

США рассматривают возможность ввести санкции для блокировки строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Дональд Трамп по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой.
Обновлено в 15:58
Общество

Самые красивые русские имена назвал немецкий журнал

Обновлено вчера в 03:08
Происшествия

После стрельбы во Владикавказе возбудили уголовные дела

Два уголовных дела возбуждены после стрельбы во Владикавказе, сообщила журналистам пресс-служба МВД по Северной Осетии.
Обновлено в 16:04
Общество

В России изменили порядок выезда детей за границу

С 12 июня в России изменится порядок выезда детей за границу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Обновлено вчера в 00:17
Космос

Ученые предупредили о скрытой угрозе от Солнца

Ученые из университетов Колорадо, Вашингтона, Хиого, Киото, Лейдена и японской обсерватории предупредили людей о скрытой угрозе для Земли, исходящей от Солнца.
Обновлено в 10:52
Футбол

Руководство «Атлетико» подтвердило, что Гризманн перейдет в «Барселону»

Исполнительный директор футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что нападающий мадридской команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне".
Обновлено в 15:44
Армия и оружие

20 лет назад российские десантники удивили весь мир

Обновлено в 14:14
Музыка

Сергей Лазарев анонсировал русскую версию песни Scream

Популярный исполнитель Сергей Лазарев поздравил своих подписчиков с Днем России, а также анонсировал премьеру русской версии композиции Scream.
Обновлено в 16:00
Политика

Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира

По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.
Обновлено в 11:26
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