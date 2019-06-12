Секретное соглашение США и Мексики сфотографировали журналистыГазета.Ru 10:30

Президент США Дональд Трамп случайно раскрыл некоторые детали секретного миграционного соглашения с Мексикой, об этом сообщает "Би-би-си". Снимок, который помог расшифровать детали международной сделки, сделал журналист газеты Washington Post.

Происшествия Почти вся Абхазия осталась без электричества Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.

Политика Украина нашла новый способ закупки российского газа В эфире телеканала 112 Украина выступил официальный представитель украинского президента Владимира Зеленского Андрей Герус с предложением нового способа закупки российского газа.

Происшествия Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.

Здоровье Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак Эксперты считают, что употребление чая и блюд, температура которых выше 60 градусов, увеличивает риск заболевания раком пищевода и полости рта.

Происшествия Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».

Шоу-бизнес Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.

Общество В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Здоровье Вспышка листериоза в Великобритании унесла жизни троих человек В Великобритании трое человек умерли после употребления бутербродов, зараженных вредоносным штаммом бактерий - листерий одноклеточных, вызывающих опасное заболевание листериоз.

Происшествия В Ленобласти собаки обглодали тело хозяина В Кировском районе Ленобласти собаки обглодали тело 50-летнего хозяина.

Общество Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день.

Армия и оружие Украинские военные вплотную подошли к Донецку Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.

Политика Вопрос закрыт: Эрдоган о закупке Турцией С-400 Турция уже закупила зенитные ракетные системы С-400 Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил вопрос о закупке зенитных ракетных систем С-400 закрытым.

Происшествия В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.

Транспорт Сотни петербуржцев стоят в пробке на границе с Финляндией Петербуржцы стоят в большой пробке на пропускных пунктах на границе с Финляндией, свидетельствуют очевидцы.

Политика Трамп предупредил Германию о санкциях против «Северного потока-2» США рассматривают возможность ввести санкции для блокировки строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Дональд Трамп по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой.

Происшествия После стрельбы во Владикавказе возбудили уголовные дела Два уголовных дела возбуждены после стрельбы во Владикавказе, сообщила журналистам пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Общество В России изменили порядок выезда детей за границу С 12 июня в России изменится порядок выезда детей за границу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Космос Ученые предупредили о скрытой угрозе от Солнца Ученые из университетов Колорадо, Вашингтона, Хиого, Киото, Лейдена и японской обсерватории предупредили людей о скрытой угрозе для Земли, исходящей от Солнца.

Футбол Руководство «Атлетико» подтвердило, что Гризманн перейдет в «Барселону» Исполнительный директор футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что нападающий мадридской команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне".

Музыка Сергей Лазарев анонсировал русскую версию песни Scream Популярный исполнитель Сергей Лазарев поздравил своих подписчиков с Днем России, а также анонсировал премьеру русской версии композиции Scream.